Cante, baile y toque a debate en las II Jornadas de Estudios Flamencos de Jerez

El arte flamenco tiene de particular una serie de singularidades que son el resultado artístico de una largo proceso histórico y sociológico. Se podría decir que es el sedimento de unas tradiciones que algunos sectores populares de Andalucía llegaron a compartir a lo largo del siglo XIX. Teniendo más de urbano que de rural, el flamenco se ha convertido -gracias a la creación individual y artística- en un arte popular que en su estudio y análisis nos aporta varias dimensiones a la hora de examinarlo como expresión cultural, artística e histórica.

Consciente de la importancia de los estudios sobre el flamenco que actualmente se llevan a cabo, el área formativa del centro de Creación artística de la Compañía María del Mar Moreno (con el asesoramiento de la Cátedra de Flamencología de Jerez) quiere seguir profundizando y, al mismo tiempo, ampliando su propuesta académica tras el éxito conseguido en el curso anterior.

Para ello, ha organizado las II Jornadas de Estudio que ahondan en distintas miradas que se irán objetivando a lo largo del espacio y del tiempo; si ya se ha conseguido trazar una línea de continuidad con estos encuentros anuales lo siguiente es crear un foro de debate y discusión transversalizando las distintas propuestas académicas.

Por otra parte, a lo largo de las mismas se quiere rendir tributo a aquellas personas que por su relevancia -bien artística, bien académica o personal- han tenido un papel distinguido en el desarrollo, defensa o en la difusión del patrimonio flamenco.

Cada encuentro será ilustrado por artistas de la compañía de María del Mar Moreno. Las jornadas se celebrarán en La Guarida del Ángel, a las 19 horas. También se podrán seguir los encuentro de forma online.

Programa

27 de noviembre

Fran Pereira. Periodista e Investigador del Flamenco.

'El cante por bulería de Jerez, más allá de la fiesta'

Si algo caracteriza a Jerez es en su particular manera de entender la bulería, uno de los géneros que más aceptación tiene entre los intérpretes de las distintas disciplinas del arte flamenco; hoy no se entiende el cierre de un espectáculo flamenco sin ella. La bulería es el cante festero por antonomasia; por su versatilidad se reviste de distintas maneras según su procedencia geográfica ya que es un palo comprometido por su ritmo y compás. Sin embargo, la bulería de Jerez tiene la virtud de tener entidad propia dependiendo del barrio del que proceda, del intérprete jerezano que la ejecute y del ambiente que la arrope.

En el primero de los encuentros se rendirá homenaje a Tío Zorri.

5 de febrero

Cristina Cruces Roldan. Catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla 5 de febrero

'Baile gitano, baile de fiesta, baile y género, baile y transgresión, un acercamiento al baile flamenco desde la cultura'

De todas las disciplinas del género flamenco el baile es el que posee más plasticidad en su propuesta escénica, fruto de recurrencias e influencias tiene la virtud de ser el más contemporáneo entre ellas y el que más incondicionales arrastra. Su fractura con la tradición y su sistema de representación simbólica y codificada (muchos de ellos adquiridos de manera práctica y directa) lo llevan a crear nuevas experiencias vitales basadas en la transferencia de recursos y normatividades . Hoy el baile y la danza flamenca son rápidamente reconocibles frente a otros saberes y prácticas relacionados con la coreología, los modelos de representación sobre los que se articula el baile y la danza flamenca actual nos llevan a nuevas lecturas, nuevas narrativas que cada vez se tornan más audaces y creativas.

9 de abril

David Monge. Titulado Superior en Guitarra Flamenca, docente en Conservatorio de música y danza

'La escuela jerezana de guitarra, un toque singular'

La escuela jerezana de guitarra se caracteriza por atesorar un patrimonio que le confieren un color muy particular; heredera de las antiguas y grandes escuelas guitarrísticas bajo andaluzas se puede decir que ha sabido adaptarse en cada momento de la historia del flamenco reinventándose. Su historia no es especialmente larga aunque sí intensa. Hoy nuestros guitarristas se han convertido en excelentes compositores, pero en lo que han destacado sobremanera es en su particular digitación que se torna muy genuina y por el aire que le confieren a su ejecución mediante un sonido inmediatamente identificable que les hace ser especialmente requeridos para el acompañamiento .