Pepe de Joaquina presentará ‘Orgullo de Faraón’ en Londres

Un año y medio después de lanzar ‘La Mora’, su primer single, José Vargas Fernández ‘Pepe de Joaquina’ (Jerez, 1954) acaba de finalizar su primer trabajo en solitario, ‘Orgullo de Faraón’, que presentará oficialmente el próximo 3 de julio en Londres.

El cantaor jerezano se muestra especialmente satisfecho con esta producción, en la que ha puesto “mis cinco sentidos” en estos últimos meses pero cuyo resultado “merece la pena, la verdad es que estoy muy contento por cómo ha quedado todo”.

El Faraón reconoce que “grabar un disco es complicado, porque necesita un trabajo gordo y además te desgasta mucho psicológicamente”, recalca, “sobre todo porque hay muchos detalles que pulir y parece que nunca vas a terminar. Afortunadamente, ya está listo, y ya estoy deseando de estrenarlo”, apunta.

Diez temas conforman este ‘Orgullo de Faraón’, que ha sido grabado en “el estudio La Bodega de Pelayo y el que tiene Lele Leiva” y que además cuenta con las colaboraciones de Rosario Montoya ‘La Reina Gitana’, al piano, las guitarras de Pepe del Morao y Domingo Rubichi y el violín de Bernardo Parrilla. La producción musical, por su parte, lleva el sello de Pepe Justicia, mientras las fotografías del mismo corresponden a Claudia Ruiz “que ha hecho un trabajo impresionante”, asegura.

Asimismo, cuenta con las palmas y jaleos de “Curro de Joaquina, Chicharito, Rafael Romero y El Bo, la percusión de Bastianichi y Marquitos Carpio y los coros de María de Bastián y Laura”.

En cuanto a los temas, el artista jerezano confiesa que “es un disco que está hecho a mi forma, en mi estilo, con mis cuplés y mis músicas, y que además está bastante orquestado. Aunque llevo muchos años dedicándome a cantar pa bailar, no he querido hacer ningún cante tradicional en este disco, quería plasmar lo que siento ahora mismo, sin que eso quiera decir que vaya a dejar de cantar por soleá o por seguiriyas”.

Dentro de este trabajo encontramos temas cuya autoría corresponde al propio Pepe de Joaquina, como la bulería que abre el disco ‘Qué bonito es Santiago’, donde se apoya en el flamenquísimo piano de La Reina Gitana, aunque también aparecen dos composiciones de Jesús Agarrado ‘El Guardia’, entre las que destaca una sevillana y los tangos ‘Loco Poeta’, segundo single del trabajo, una de Sebastián Blanco, autor jerezano, y otra de José Gallardo, ‘Orgullo de Faraón’, tema que da título al disco.

Por supuesto, no falta la presencia de Antonio Gallardo, del que Pepe de Joaquina guarda un especial recuerdo. En concreto, lo hace con el tema ‘A Rafael de Paula’, grabado originalmente en 1972 en el primer disco que grabaron ‘Los Faraones’ en Madrid. Entonces pusieron las voces El Gómez de Jerez, Lorenzo Gálvez ‘Ripoll’ y Luis Paulera con las guitarras de Moraíto Chico y su primo Manuel, conocido como Moraíto de Ramona. Para la ocasión Pepe de Joaquina lo devuelve a la actualidad, dándole su impronta y su personalidad. El disco se cierra con la rumba ‘Dicen que amándome estás’, un tema original de El Chino de Málaga y que el jerezano también hace a su manera.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 3 de julio en la Peña Flamenca de Londres, aunque según reconoce el propio artista “posiblemente haga también un par de actuaciones más el día 2 y el día 10”.

“La verdad es que estoy muy contento por poder presentar el disco en Londres, una ciudad en la que he vivido y donde siempre me tratan con mucho cariño. En cuanto vieron que estaba preparando el disco, me llamaron y me ofrecieron esta posibilidad”, relata Pepe de Joaquina, que para esta ocasión contará con el acompañamiento guitarrístico de Pepe del Morao.

De momento, para su estreno en Jerez habrá que esperar aunque el cantaor espera que “se pueda hacer, como siempre he querido, en los Claustros dentro de unos meses. Yo confío en que pueda presentarlo pronto en mi tierra porque me hace mucha ilusión”.