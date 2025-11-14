Concurso Escolar de Flamenco en los Claustros

Los Claustros de Santo Domingo albergaron este viernes la primera edición del Concurso Escolar de Flamenco, organizado por el Colegio San Juan Bosco, de las Salesianas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, iniciativa que surge de la tradicional fiesta flamenca que cada año se celebra en el colegio y que este año se ha abierto a otros centros educativos, academias y escuelas de música de Jerez en una apuesta firme por la educación cultural y por el talento emergente.