Concurso Escolar de Flamenco en los Claustros

Programación de la Semana Cultural en Jerez por el Día Internacional del Flamenco

Concurso Escolar de Flamenco en los Claustros de Santo Domingo.
Concurso Escolar de Flamenco en los Claustros de Santo Domingo. / Manuel Aranda

14 de noviembre 2025 - 18:09

Los Claustros de Santo Domingo albergaron este viernes la primera edición del Concurso Escolar de Flamenco, organizado por el Colegio San Juan Bosco, de las Salesianas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, iniciativa que surge de la tradicional fiesta flamenca que cada año se celebra en el colegio y que este año se ha abierto a otros centros educativos, academias y escuelas de música de Jerez en una apuesta firme por la educación cultural y por el talento emergente.

