El Concurso Escolar de Flamenco de Jerez, el viernes 14 de noviembre en la Plaza Belén

El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha participado en la presentación de la primera edición del Concurso Escolar de Flamenco, organizado por el Colegio San Juan Bosco, de las Salesianas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, que se celebrará el próximo 14 de noviembre en la Plaza Belén, en el marco del Día Internacional del Flamenco.

El delegado ha destacado que este certamen “encaja plenamente con la forma en que entendemos la cogobernanza cultural en Jerez; cuando llega una iniciativa como esta, que nace del compromiso y del entusiasmo de la comunidad educativa, el Ayuntamiento no puede sino apoyarla”.

Zurita ha subrayado la importancia de que el proyecto esté “dirigido a la infancia y a las nuevas generaciones, porque representan el futuro y la garantía de que el flamenco siga vivo. Este certamen es una apuesta firme por la educación cultural y por el talento emergente, especialmente en este proceso de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura”. Asimismo, el delegado ha recordado que este mes se conmemora también el aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que “da aún más sentido a una actividad que fomenta la participación infantil y juvenil en torno a uno de nuestros valores culturales más universales”.

Por su parte, el director del centro, Ramón Figueroa, ha explicado que esta iniciativa “surge de la tradicional fiesta flamenca que cada año celebramos en el colegio”, y que este año “hemos querido dar un paso más y abrirla a otros centros educativos, academias y escuelas de música de Jerez”.

Figueroa ha detallado que la jornada dará comienzo con una fiesta, a las 12:00 horas, con la participación de entidades como la Fundación Alalá, la Escuela Fernando Moreno o la artista Macarena de Jerez, entre otros participantes. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el concurso, ambos encuentros se celebrarán en la Plaza Belén. También ha señalado que se concederá una beca de 300 euros a la mejor actuación, destinada a la adquisición de instrumentos o materiales relacionados con el flamenco.

El profesor de música del Colegio San Juan Bosco, Juan Gómez, ha destacado que este proyecto “es una iniciativa pionera en la ciudad y un compromiso con la transmisión del flamenco desde las aulas”, subrayando que “en un contexto en el que la juventud recibe múltiples influencias a través de las redes sociales, es fundamental que encuentre en la escuela un espacio para conocer, vivir y valorar su propio patrimonio cultural”.

En la misma línea, José David Sánchez, profesor y coordinador de Pastoral del centro, ha señalado que “la educación integral del alumnado pasa también por su implicación en la sociedad y en la cultura”. Ha afirmado que “el flamenco forma parte esencial de la identidad de Jerez y, especialmente, del barrio de San Mateo, por lo que este concurso es una oportunidad para educar en valores, respeto y pertenencia”.