Álvaro Valle: "El cante me ha cambiado la vida"

Los tabancos siguen convirtiéndose en un excelente lugar en el que descubrir nuevas voces. Gente que se esfuerza cada día, demostrando su talento y pasión por el cante. Álvaro Valle (Jerez de la Frontera, 1987) es una de las voces que pone de manifiesto esta premisa, mostrando así su devoción por el flamenco en el Tabanco El Pasaje, un lugar que respira la magia del compás.

Sin dejar de cantar en ningún momento, el flamenco es lo que ha disfrutado desde que era niño. "Cuando tenía cuatro años llegó a mis manos una cinta de Camarón de la Isla. Me volvía loco escuchándole, en ese momento descubrí la magia del flamenco. Personalmente, el cante me ha cambiado la vida. Las letras se asemejan mucho a mis vivencias personales porque he pasado muchas fatiguitas desde joven. El flamenco me llega al alma”.

A medida que Álvaro Valle ha ido creciendo, es consciente de la evolución por la que ha atravesado el flamenco y él profesionalmente. "Fue en 2013 cuando me dieron la primera oportunidad en un escenario de El Puerto de Santa María. Había una actuación, hice mis cantecillos y comenzó mi aventura. Gracias a aquello poco a poco han ido saliendo más bolos hasta ahora”.

Las puertas de su recorrido no han dejado de abrirse desde entonces, subiéndose a cualquier escenario que le necesite porque su felicidad es flamenca. "He conocido a mucha gente que me ha abierto los brazos, me han ayudado mucho y enseñado muchas cosas. Me gusta fijarme en la gente por cómo se comportan, como hablan cuando van a cualquier sitio, en cómo se visten…son cosas de la que se aprende mucho porque uno siempre va con humildad a todas partes".

El Tabanco el Pasaje es uno de los lugares en los que Álvaro Valle deleita al numeroso público que se da cita todos los días para disfrutar de una copa de vino y flamenco. "No me siento mal cuando me ponen la etiqueta de que soy un cantaor de tabanco. Estoy aprendiendo mucho y he avanzado en mi carrera. Si sigo más tiempo avanzaré todavía más. Estoy muy feliz porque se me abren muchas puertas. Lo más importante sobre todo es aprovechar siempre cada oportunidad y disfrutar del flamenco”.

Padre de dos niñas, el jerezano se confiesa un hombre tranquilo y muy casero. "Ahora estoy aprendiendo a tocar el piano (risas) con un teclado que tengo en casa. También me gusta la guitarra. La música la tengo metida en mi cabeza las 24 horas, aunque me gusta mucho disfrutar de las pequeñas cositas que tengo a mi lado”.

Él fue uno de los protagonistas del video viral en el que la Guardia Civil paraba a un grupo de personas y que se pusieron a cantar flamenco. "Íbamos a trabajar a una fiesta en La Línea cuando nos pararon en La Cartuja. No se creían que éramos músicos así que nos dio la vena de cantarles. Un poco más y se vienen con nosotros (risas)”.

A pesar del éxito que tuvo en redes el video, el cantaor matiza que "no me hizo gracia estar en todos lados, pero reconozco que fue una cosa con mucho arte. Hubo también comentarios negativos de algunas personas, pero fue una demostración. No me gustan las etiquetas, ni las caretas ni los postureos, fue una simple demostración con mucho compás porque la situación lo requería”.

Soleá, bulería, tangos…Álvaro Valle disfruta entonando flamenco, sea el palo que sea. "Me encanta cantar mientras bailan, hacer ese acompañamiento. Me siento muy cómodo con los palos que tienen ritmo y compás”.

El aprendizaje es un camino largo, un recorrido que el cantaor sigue haciendo durante todos los días de su vida, subiéndose a cualquier escenario. "El flamenco ahora mismo está en un punto muy bueno. Con la pandemia todo se ralentizado un poco, pero hay mucha afición. Yo tengo sueños, pero soy feliz viviendo mi día a día, lo que tenga que llegar, que llegue”.

Camarón, Agujetas, El Torta…son muchos los cantaores que le inspiran devoción y aunque todavía no haya sacado un disco, no pierde la esperanza. "Ojalá pueda hacerlo en el futuro. Tengo unas cositas hechas para poder grabarlas algún día, pero siempre con humildad".