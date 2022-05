Jerez, a la conquista de Australia

El flamenco de Jerez lleva desde hace más de un siglo superando barreras y fronteras, siempre con el esfuerzo de sus artistas. Nombres como Juana ‘La Macarrona’, La Malena o el Estampío recorrieron Europa e incluso Rusia con el arte de esta tierra, que también ha dejado huella en Japón y en otras partes del mundo, rendidas a su compás y talento.

Generaciones y generaciones de artistas han ido dejando su pequeña pica flamenca en todos los continentes, Asia, Europa, América y África, y sólo Australia parecía resistirse a ello.

Sin embargo, en los últimos años la historia ha cambiado. Dos han sido los pilares que sustentan esta ‘conquista’, de un lado el guitarrista jerezano Paco Lara, instalado en tierras australianas desde hace cuatro años, y hoy por hoy un verdadero ‘Embajador del flamenco de Jerez’, y por otro la bailaora y promotora cultural Elena Lorenzo Varga.

Elena Lorenzo, de padres españoles pero nacida en Australia, se dedica al baile flamenco en su país, y ya antes de la pandemia contó con la presencia de Andrés Peña, que viajó durante unas semanas para impartir diversos masterclass.

La buena acogida y la presencia de Paco Lara en Australia, que sido capaz de situar el flamenco en espacios donde hasta ahora sólo llegaban el jazz o la música clásica, han posibilitado la puesta en marcha del I Flamenco Festival de Australia, que contará con plena presencia jerezana y que se desarrollará el próximo mes de julio en doce ciudades del país: Sidney, Byron Bay, Newcastle, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Cairns, Perth, Canverra, Hobart, Blue Montains y Wellington.

“Creo que es una oportunidad magnífica”, asegura Paco Lara. “Es cierto que aquí hay mucha gente que hace flamenco, pero quizás no con la tradición y el peso como el que vamos a llevar a este festival, con artistas consagrados y de la talla de Andrés Peña, El Londro y Manuel Malena”, añade.

En los cuatros años que lleva viviendo en Australia, el guitarrista reconoce haber visto “un interés creciente en el flamenco, y bueno, en lo que a mí respecta, he intentado llevar a cabo esa misión de ‘evangelizar nuestro flamenco’ y llevarlo a espacios donde nunca antes había llegado como la Opera House de Sidney”.“Creo que esta apuesta de Elena Lorenzo, que lleva años abanderando el flamenco en su país, va a ser un revulsivo importante para todos”.

En el país de los canguros ya estuvo antes de la pandemia Andrés Peña. “Llevaba seis o siete años yendo al menos una vez al año pero sólo para dar clases, porque la burocracia para hacer actuaciones era complicada y costosa, por eso sólo me dedicaba a la docencia”, explica el bailaor jerezano.

Antes, curiosamente, había actuado “cuando era un chaval, en una pequeña gira que hice hace como unos 20 años, creo que fue en 1995. Estuvimos con una bailaora de allí, Diana Reyes, que tiene varias academias, y fuimos Jesús El Almendro al cante, José Luis Montón a la guitarra y Javier Marín, un chaval de Chiclana, y yo, como bailaores”.

Ahora, no obstante, todo será diferente, y confía en que “se pueda abrir una puerta más para muchos artistas. Sé que al principio, como pasa siempre, será difícil, pero estoy convencido de que se terminará asentando”, asegura. Además, valora mucho “el esfuerzo y el arrojo que ha tenido en toda esta historia Elena Lorenzo, no es fácil hacer lo que va a hacer”.

De la promotora y bailaora reconoce que “la conozco ya desde hace varios años y es una persona que, además de bailar muy bien, ama el flamenco, su vida es el flamenco y es una enamorada del flamenco de Jerez”.De la gira en sí, Andrés Peña no oculta que está “ilusionado, porque de alguna forma vamos a llevar la bandera de Jerez a Australia. De hecho, al principio pensamos en llamar a la gira ‘Jerez por bandera’, pero luego vimos que la traducción y el peso de la frase no se iba a entender, por eso hemos por I Festival Flamenco de Australia”.

En cuanto al espectáculo que ofrecerán advierte que “será Jerez en esencia. A mí me encanta el flamenco de Jerez y más aún cuando vas con estos compañeros, porque son grandes artistas. Intentaremos que sepa al Gallo Azul y a la calle Larga”, comenta entre risas.

En Australia se estrenará Miguel Ángel Soto Peña ‘El Londro’, un cantaor que ha recorrido el mundo pese a su juventud pero que hasta el momento “no había tenido la oportunidad de ir a ese país”, relata. “La verdad es que al estar tan lejos, no compensa a menos que sea una cosa como ésta, en la que vamos a estar 26 días haciendo varias doce o catorce bolos”.

El Londro, que acaba de llegar de trabajar con Mercedes Ruiz en Barcelona y pronto estará con Miguel Poveda recorriendo el país, admite que contar para esta gira “con gente como Andrés, Manuel Malena o Paco Lara te da tranquilidad, porque son artistas que llevan mucho tiempo en esto, y grandes profesionales”. “Además, nos conocemos muy bien y creo que con eso paliaremos los ensayos previos, porque Manuel está en Japón y Paco en Australia”.

Lo que sí espera el cantaor jerezano es que esta gira sirva “para que Jerez tenga también su sitio en Australia y podamos empezar a trabajar con más asiduidad”.

En Japón, donde reside desde hace varios años, llegará Manuel Malena. El jerezano formará parte también de este proyecto, proyecto en el que también tiene depositadas muchas ilusiones. “La verdad es que va a ser la primera vez que vaya a Australia. He estado en Nueva Zelanda, pero en Australia, nunca”.

El cantaor recibió hace unos meses la llamada de Paco Lara, “que sabe que estoy en Japón y que para mí suponía estar algo más cerca. Mientras yo estoy a unas ocho horas, ellos están a 23”, recalca.

La propuesta del guitarrista “me pareció bien porque además tenía muchas ganas de rodearme de gente de Jerez. A uno le agrada que se acuerden de ti aún estando lejos de tu tierra, y bueno, por lo menos los propios artistas te dan el sitio”.

La presencia del flamenco en Australia “según me han dicho porque he estado preguntando”, asegura, “no es mala, lo que pasa es que a lo mejor, como puede ocurrir en Londres, no es tan vistosa como lo es en Japón o en América. En Australia, como pasa en Londres, hay mucha afición y ojalá en el futuro pueda ser otro país para dar salida a los artistas flamencos”.

Manuel Malena reside desde hace unos años en Japón, un país “en el que me tratan muy bien”. El jerezano admite que la pandemia “como ha pasado también en España, ha sido dura para todos, pero poco a poco la cosa empieza a mejorar y el trabajo no me falta”, insiste.