Caracolillo de Cádiz: "La mar y el flamenco siempre están presentes en mi vida"

La mar de Cádiz y sus sonidos flamencos recorren cada una de las emociones de Esteban Guerrero ‘Caracolillo de Cádiz’. El nieto de Francisco Guerrero 'Caracol de Cádiz' ha vivido un eterno idilio con el arte jondo desde que viera la luz en el barrio del Balón de Cádiz, un lugar que le inspiró a través de las alegrías, los consejos de su abuelo y un aprendizaje continuo en el que su voz fluye sobre las aguas de la mar gaditana.

El cantaor acumula un mes de mayo y junio bastante intenso (Valladolid, Zamora, Morón, Bornos, Cádiz, Vejer y Badajoz), y volver a subirse a un escenario supone, como él mismo reconoce, toda una bendición tras la pandemia. "Uno se siente hasta raro al volver a cantar ante el público debido a la pandemia, pero es una auténtica alegría regresar a esa comunión con el público. Lo echaba de menos y en el norte hay una gran afición por el cante”.

Un cantaor que respira puro flamenco desde que el sol ilumina las paredes de su casa. "Todos los días me arranco con una letrita, aunque sea para mí. El flamenco es la unión de todos y aunque no quiera pensar en ello sale del corazón de uno”.

Malagueñas, seguiriyas, soleás…los palos puros del flamenco enamoran por completo al gaditano, aunque son las alegrías las que, sin lugar a dudas, le hacen ser libre por completo. "Son el encanto de Cádiz. Muchas veces cuando estoy en el escenario cantándolas me da la sensación de estar subido a una barca, guiado por su compás y armonía. Me dejo llevar como las olas del mar”.

Y es precisamente la mar salada de Cádiz lo que emociona por completo a 'Caracolillo de Cádiz' a la hora de echar la vista hacia atrás. "Siempre pienso en el pasado y miro el momento en el que estoy ahora. Uno se da cuenta de lo que ha madurado. A veces siento la añoranza de cuando era niño y me bañaba descalzo en las aguas gaditanas. El flamenco y el mar siempre han estado presentes en mi vida”.

Su desarrollo como cantaor ha contado con el apoyo de muchas personas, aunque fueron los consejos de su abuelo 'Caracol de Cádiz' los que le han marcado durante gran parte de su vida. "Era muy estricto a la hora de cantar. Siempre me decía que tenía que pelearme con el cante y a día de hoy me alegro mucho de todo lo que me aportó”.

Su primera actuación fue en 1987, cuando solo contaba 10 años de edad, siendo acompañado a la guitarra Eugenio Salas 'Niño de los Rizos'. Desde ese momento, muchas han sido sus actuaciones, destacando una realizada en Canal Sur Televisión en el año 1994, representando a la Peña de Enrique El Mellizo, de Cádiz.

Entre sus galardones destaca el Premio Nacional Memorial Camarón de la Isla, un premio que le aportó muchas alegrías además de empujar a seguir creciendo en el cante. "Cantar siempre tiene todo tipo de momentos. Hay que pelearse con él, apretar para que salga todo lo que llevas dentro, tragarse los bajos, no somos máquinas y depende mucho de las emociones que sintamos”.

Una de las alegrías que ha podido recibir el artista recientemente es la reapertura de la Peña Flamenca La Perla de Cádiz un "templo" como señala y en el que estará presente en su nueva puesta en marcha. "La Perla es un lugar mágico, mueve a muchísima gente y sin duda que sus puertas vuelvan a abrirse es una gran alegría para todos los aficionados y artistas".

Por otro lado, además de recorrer España con su voz, el cantaor está preparando un single del que cuenta que "será una bulería. Todavía estamos trabajando en ello pero tengo muchas ganas de que la gente pueda alegrarse con lo que estamos preparando”.

Flamenco, cultura y arte, tres argumentos que mueven la vida de Esteban Guerrero y de los que señala que "hay muy buenos artistas actualmente. Se nota que el nivel ha crecido en los últimos años además de un gran abanico de posibilidades".