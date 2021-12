Diego Villegas: "El flamenco es mi lenguaje, mi manera de hablar a la vida"

El sanluqueño Diego Villegas acaba de sacar nuevo disco. Formado en guitarra, clarinete, percusión…a este músico inquieto no hay nada que se le resista. Un talento que ha compartido escenarios con los más grandes y que sigue deleitando al oyente gracias a su capacidad interpretativa. 'Cinco' es su nuevo trabajo, un álbum en el que se dan cita el flamenco y la música de los cinco continentes del mundo. Tras alzarse en la XXI Bienal de Flamenco con el Giraldillo al Mejor Instrumento Solista, Diego Villegas no deja de crear, de componer ni de disfrutar de lo que hace: amar el flamenco.

"Cinco es un viaje por los cinco continentes a través de mi forma entender el flamenco"; señala el músico. Un álbum en el que toca cinco instrumentos que recuerdan a los continentes que forman parte del mundo. "Toco el saxo, el saxo tenor, el saxo soprano, el clarinete y la armónica. La sonoridad de todos ellos me transportan a la música de raíz de las diferentes partes del mundo. El flamenco es mi lenguaje, mi manera de hablar y el disco está compuesto desde la posibilidad que me ofrece cada instrumento".

La música le ha ayudado a crecer como persona y como intérprete y el poder viajar a otros países con el flamenco. "Los músicos de flamenco tenemos la posibilidad de viajar a otros lugares porque afortunadamente se exporta mucha música flamenca. Todos estos viajes son estancias culturales que valoro muchísimo. El cuarto tema del disco, 'Conexión', está inspirado, por ejemplo, en las tres veces que he estado en Jerusalén. Viajar a otro país y conectar con él, no es simplemente tocar, es la energía que desprende, la comida, el estar allí con la gente…todo eso me nutre y me ha ayudado a que la música del disco sea lo más parecida”.

Diego Villegas es un virtuoso, un excelente músico que deja su sello en todos los espectáculos. Todas sus composiciones son especiales, aunque de su nuevo disco comenta que "Conexión es un tema muy particular. El músico, por mucho que quiera expresar, al final está supeditado a los tecnicismos de cada instrumento. El tema de Conexión tuvimos la oportunidad de grabarlo en directo y fue francamente una sensación maravillosa. Cerramos los ojos y volamos juntos. Logramos conectarnos con nosotros mismos. Es una pieza profunda, que habla de la religión y la creencia ".

Al sanluqueño le gusta disfrutar de lo que hace y de sentirse acompañado de su gente, de músicos como la Electric Band a los que considera como una familia. "Cuando se está en grupo, todo crece mucho más. Por muy inteligente que fuera Séneca, seguro que tenía algo que aprender de cualquier persona, pero, si se rodeó de Platón y Aristóteles, seguro que aprendería más. Hay un tratamiento muy arcaico al flamenco por parte de mucha gente. Es bonito que se quieran mantener las cosas, pasa por ejemplo en la comida. Una tortilla de patatas se puede hacer con 400 cosas, pero siempre tiene existir tortilla con huevo y patatas. Eso está delicioso, pero no quiere decir que una tortilla con chorizo y pimiento, no esté para chuparse los dedos. Musicalmente pasa lo mismo. Soy un apasionado del flamenco, un enamorado de la música y humildemente me considero muy conocedor de ella porque he trabajado mucho. Mi tortilla de patatas básica puedo hacerla, mejor o peor, para gustos los colores, porque habrá gente que no le guste. Pero me gusta siempre buscarme un buen pimiento, un buen chorizo, un buen cocinero y hacer mi tortilla de patatas musical más rica. Con la diferencia de que lo que busco tiene alma, visión, y esa hermandad será mejor todavía”.

Con los pies en la tierra, esforzándose a diario por seguir aprendiendo y componiendo, Diego Villegas sigue siendo un soñador como cuando era niño. "Me voy haciendo mayor a pesar de que soy joven. La meta de mi vida es intentar ser feliz. Cada vez acoto más lo que quiero y lo que no deseo hacer. Cuando eres joven, tiene sueños superfluos de querer ser feliz, pero en el fondo no lo eres. Es una lucha continua con uno mismo. Sigo soñando muy alto, porque es bonito el soñar con poder hacer, conocer y disfrutar. Por ejemplo, el dueño de Apple o Cocacola no deja de ser una persona, la gente que pasa a la historia, no dejan de ser personas que desayunan, se enamoran, van a comprar ropa… ¿Por qué uno tiene que ponerse muros delante? Hay que orientar la carrera y energía a lo que uno quiera conseguir".

Finalmente, sobre la gira de su nuevo trabajo musical, de momento el músico no tiene planes cercanos de llevarla a cabo. "Por ahora con el disco no tengo una gira cerrada por la situación que hay de la pandemia, además, estoy inmerso en otros compromisos profesionales".

Diego Villegas, en 'Alma' de Sara Baras

El músico ha formado parte del elenco que ha acompañado a la bailaora Sara Baras en el estreno de 'Alma' el nuevo espectáculo de la gaditana que ha puesto en pie durante tres días seguidos al Teatro de la Maestranza.

Sobre su participación Villegas comenta que "fue una pasada. Hay un problema en la sociedad y es el de dejar de valorar a las cosas. Tenemos que volver a ser niños para disfrutar de todo mucho más. Uno cuando come jamón por primera vez disfruta de ello como nunca, pero cuando lo comes siempre, le pierdes el gusto. Cuando era niño y la veía bailar, soñaba con poder verla en los espectáculos, pero nunca imaginé que tocaría para ella. Ya llevo unos años haciéndolo, y francamente es una burrada maravillosa. Es de las cosas más especiales que un músico flamenco puede vivir. Los compañeros son espléndidos, convives con ellos, todo es muy natural. El Maestranza ha estado lleno tres días y el que diga que no lo disfrutó es que no tiene alma".