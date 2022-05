Farnaz Ohadi: "El flamenco me ha permitido luchar por la libertad"

El flamenco la ha convertido en una mujer completamente libre. Un arte que la permite expresarse cada día a través de su voz y la unión de la cultura jonda con la música persa. Farnaz Ohadi vivió su infancia en Irán, país que la vio nacer y en el que tuvo que vivir una restricción de derechos sociales que ha logrado romper gracias al arte jondo.

Fue su padre quien le impregnó la pasión por el flamenco, una música que como ella comenta "me permite celebrar la vida y la libertad". Su formación comenzó a la edad de cinco años cuando se sentó por primera vez al piano, lo que eventualmente la llevó al arpa y al handpan. Mientras crecía en su tierra natal, organizó y cantó en muchos coros escolares, producciones e incluso se la escuchó llamar a los fieles a la oración cada mediodía, un papel predominantemente reservado para los hombres a menos que se realice en un entorno solo para mujeres. "Mi padre siempre tuvo una gran pasión por el flamenco. Desde que era niña, él lo escuchaba en casa, me explicaba lo que significaba cada cosa mientras que mi madre me ponía mucha música persa. Cuando conocí por primera Sevilla, Córdoba y otros lugares flamencos...la llama por la pasión del flamenco se encendió por completo”.

En Canadá comenzó a aprender baile flamenco además de clases de canto, una formación que le ha permitido también estudiar en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. El próximo 25 de mayo actuará por primera vez en España, concretamente en el Teatro Pathé de Sevilla al que llevará su amor por el flamenco junto a otras músicas. "Desde que llegué en septiembre a Sevilla me he dedicado a estudiar y mejorar en la escuela de Cristina Heeren. Me siento privilegiada de estar estudiando el flamenco a través de visualizaciones más antiguas, teniendo la oportunidad de transmitir la música jonda. Todo lo que me está pasando me parece mágico. Estoy deseando poder expresar mi arte y pasión por el flamenco”.

La artista encuentra su inspiración por el flamenco en las figuras de Mayte Martín, Enrique Morente y La Paquera de Jerez. "Todo lo que hace Mayte Martín me parece súper interesante. Tiene un gran poder a la hora de improvisar e innovar. De Enrique Morente me parece fascinante cómo a través de la poesía creaba nuevos conceptos. En el campo de lo más ortodoxo me fascina la Paquera de Jerez por su gran voz y el estilo de un flamenco sin miedos. Adoro lo crudo, lo real y lo que es valiente”.

Un arte jondo que la ha llevado sin duda a ir labrándose un nombre además de romper fronteras. "Tuve una infancia llena de códigos restrictivos en un lugar en el que las mujeres tenían prohibido cantar. En el flamenco he encontrado mi lucha, ese espíritu rebelde en el que no he de seguir ninguna norma. Celebro la vida a través del arte jondo, lo que me rompe, me levanta, me revoluciona”. Precisamente debido a ese sinónimo de libertad, la iraní confiesa que con su último disco que "me he dado cuenta de que me siento como un pájaro. Un ave que busca la libertad, de lo que realmente desea y expresa su amor al sentir libre y superar todo tipo de dificultades”.