Lara Wong: "Siento un amor incondicional por la música flamenca"

Comenzó a descubrir la música a través del sonido del piano, instrumento que aprendió a tocar desde que era niña. Una infancia en la que sus oídos descubrieron un amplio abanico de materias relacionadas con la música entre las que estaba el arte jondo.

Fue una pieza de Enrique Granados quién abrió los ojos de Lara Wong (Canadá, 1990) hacia el flamenco. A raíz de aquello, vibraba cada vez que escuchaba cualquier nota musical relacionada con lo jondo. Tras un largo periodo de aprendizaje con el piano y la flauta de manera simultánea, decidió dedicarse en cuerpo y alma al instrumento de viento.

Licenciada en interpretación de flauta clásica y jazz en la MacGill University de Montreal, ha logrado un amplio conocimiento musical gracias a maestros como Carolyn Christie y David Gossage, además del aprendizaje práctico que le ha llevado viajar a lo largo de todo el mundo.

Son precisamente esos destinos los que le han llevado a sacar su primer álbum musical 'Rosa de los Vientos', un trabajo en el que se respira el puro aroma a flamenco a través del compás de los instrumentos. "Es el primer disco que hago y siento algo muy especial por lo que he hecho. Todos los temas son composiciones mías. Durante mucho tiempo pensé que no era capaz de componer porque era lo que más me costaba, pero al final lo he logrado. Ha sido un gran paso para mí”.

Lara Wong reside actualmente en Madrid, lugar en el que se inspira a través de sus calles y los recuerdos de las vivencias que tiene de su vida profesional. "Aquí he encontrado mi sitio y quiero dedicar mi proyecto de vida a la música".

La compositora se ha alzado con el Filón Minero a Mejor Instrumentalista en la 60 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, un galardón que la ha convertido en la primera mujer y extranjera en conseguir el máximo premio. "Me sorprendió mucho que fuera la primera mujer en conseguir el galardón. Tengo muchas amigas que son artistas flamencas y creo que necesitamos más representación de las mujeres sobre los escenarios”.

Lara Wong no solamente es capaz de tocar la flauta, actualmente está ampliando sus conocimientos y prácticas con el bansuri, la flauta tradicional de la India, un sonido que le permite entrar en más profundidad en el flamenco además de emocionar mucho más. "Siento un amor incondicional por la música flamenca. Adoro como es capaz de expresar tristeza, alegría, amor…son sentimientos que me hacen vibrar por dentro”.

La dulzura de Lara Wong se combina perfectamente con el quejío del instrumento, una música que baila por si sola cuando la canadiense se deja llevar por el sonido jondo. "Ojalá pueda llevar mi proyecto musical a muchos lugares. En Canadá por ejemplo quiero enseñar que el flamenco es mucho más que el baile o los vestidos de lunares. El flamenco es mucho más grande lo que la gente puede pensar”.

Ha podido compartir vivencias en España con artistas como el Lebrijano, Esperanza Fernández y Calixto Sánchez, músicos con los que ha enriquecido mucho más su vida profesional.

Apasionada del cante, Lara Wong sueña también con ir a Jerez a tocar algún día. "Ojalá pueda ir al Festival de Jerez algún año o cualquier rincón de la ciudad. Me encanta el cante de allí. Entre mis sueños está sobre todo el seguir creando música, colaborar con artistas y poder compartir mi pasión con todas las personas posibles”.

'Rosa de los vientos', primer disco de Lara Wong

'Rosa de los vientos' ha contado con la colaboración de artistas como 'El Bandolero', Tino di Geraldo y Masataka Suganuma. El disco está compuesto de ocho temas musicales, siendo seis de ellos originales y otros dos versiones del tema de jazz 'My Foolish Heart' y otra versión de 'Tango' de Ryuichi Sakamoto. El resultado del álbum es un trabajo flamenco sin dejar de lado los sonidos que la artista descubrió cuando residía en ellos. Cada uno de los sencillos está dedicado a un lugar especial y significativo para ella.

El disco de la canadiense se puede adquirir en las plataformas digitales o a través de su página web oficial.