Manu Soto: “Soy un obrero del arte, la música es mi vida"

Siente Santiago en su corazón, barrio en el que desarrolló sus emociones de niño al compás del flamenco. Su tío abuelo, 'El Sordera', se arrancaba a cantar en los cumpleaños, una fiesta de las muchas en las que salía a bailar al compás de las palmas por bulerías. "Nunca hacía falta un motivo para que montáramos una fiesta en casa. Comencé bailando antes de cantar. Nos juntábamos toda la familia y a los dos minutos ya había una juerga montada en la que salía a bailar".

El año 2022 ha comenzado para Manu Soto con la agenda a tope de trabajo. Tras unas navidades intensas, en la que su voz ha resonado en varias zambombas y espectáculos navideños de los celebrados, el nuevo curso para el jerezano comienza cargado de ensayos e ilusiones. "Gracias a Dios el trabajo no ha faltado y espero que este año sigamos haciendo muchas cosas. Ojalá pueda lanzar mi disco, tengo muchas ganas de que la gente pueda escucharlo. La música no debe parar".

Su primer álbum, compuesto por once canciones, es una carta de presentación en la que el jerezano abre su alma. Manu Soto ha contado con la colaboración de varios artistas y músicos, entre los que se encuentran el músico Manuel Cabrales, y las colaboraciones de su tío José Mercé y Pitingo, con quienes ha grabado dos temas. "El disco que hemos grabado es la verdad de mi corazón, mi manera de expresarme a través de la música. El oyente podrá escuchar temas muy completos y currados. He tenido la suerte de contar con Manuel Cabrales, mi mano derecha y primo, que ha compuesto las diferentes canciones que he llevado a mi terreno, a mi manera de sentir. Se escucharán temas cercanos al soul, al Funky, al pop…pero abrazando mi raíz flamenca”.

"Mi disco lo vengo desarrollando desde hace años. Es una autoproducción; la música es muy bonita pero también muy cara. A medida que iba ganando mi dinerito, lo iba metiendo en el proyecto. Ojalá pueda lanzarlo este año. De momento han salido dos singles y próximamente lanzaré el tercero".

A sus 37 años ha ido madurando a medida que crecía junto a los suyos, buscando su identidad propia. "Las experiencias a lo largo de la vida te van mostrando un perfil con el que uno se siente más cómodo. Soy una persona que me gusta todo, me adapto a lo que me llegue, y a través de ese camino individual, me encuentro a mí mismo. Un artista debe ir evolucionando y encontrando diferentes estilos. Afortunadamente tengo mucha versatilidad y me gusta ponerles a todos los temas mi sello personal".

Con más de quince años de profesión a sus espaldas, el cantante ha recorrido la geografía nacional acompañando a diferentes artistas, compañías de danza y subiéndose a escenarios como el del Teatro Real de Madrid, el Festival de Nimes (Francia) y el Festival de Jerez, su cuna del flamenco. "Yo soy un obrero del arte, y la música es mi trabajo, pasión y vida. Siempre que puedo, me apunto a todo porque cuando a uno le gusta su profesión, se hacen las cosas con amor".

Manu Soto lleva la sangre de artista en sus venas por parte de toda su familia. Criado en el seno de artistas como Vicente Soto, José Mercé, Manuel Soto…siempre escucha los consejos de los que más quiere, sus más allegados. "José Mercé es mi tío y le he tenido como referente, es un orgullo que sea parte de mi familia. Tenerle ahí es muy importante por los consejos que me ha dado. No por ser sobrino suyo, lo tengo más fácil, al contrario, mucho más difícil".

'De los Puertos' en el Festival de Jerez

El jerezano será una de las voces del estreno absoluto 'De los Puertos', el espectáculo del bailaor Juan Fernández que se podrá ver el próximo mes de febrero en el Festival de Jerez. Pepe de Pura y Miguel Lavi estarán junto a él cantando a Juan Fernández. "Estoy muy feliz de poder trabajar con Juan Fernández porque es un pedazo de bailaor. Es como mi hermano y tenemos un vínculo muy fuerte. Estamos preparando algo muy bonito y el que vaya, saldrá encantado. 'De los Puertos' es un espectáculo muy flamenco".

Jerez siempre es un lugar muy especial para todo artista, una emoción que conoce perfectamente en su corazón. "Es la tierra en la que me he criado, una cuna de artistas y música a la que le tengo mucho respeto”. Un cariño y devoción que siente también por su familia, con la que le gusta pasar tiempo para desconectar. "Soy una persona muy sencilla. Cuando no estoy ensayando, cantando o preparando algo, disfruto de mi familia y amigos. Me encanta la normalidad porque en la vida debe haber arte, humildad y sencillez".