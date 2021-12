"No recuerdo mi vida sin el baile como protagonista"

Comenzó de casualidad, como suelen comenzar las mejores historias de amor. Cuando uno menos lo espera, surge una chispa en nuestro interior que nos hace sacar el compás de nuestras emociones y decisiones. Nacido en El Puerto de Santa María, Juan Fernández (1984) baila al son de sus orígenes, de la tradición más pura del flamenco y a la más actual en 'De los Puertos', espectáculo que se podrá disfrutar en la próxima edición del Festival de Jerez.

La representación es un viaje en el tiempo a través de los orígenes del cante, con estilos propios y variados del denominado 'Cante de los Puertos', es decir alegrías, cantiñas y soleares. Una cita que para Juan Fernández es "un verdadero subidón, para mí hacer mi espectáculo en Jerez es un sueño cumplido. El Festival de Jerez es un referente en España y en el flamenco internacional".

En 'De los Puertos', el portuense desnuda su alma a través de un proceso de investigación profunda de sus raíces. "El espectáculo nace de la necesidad que tenía de conocer, de documentarme en profundidad de saber de dónde vengo, de una tierra que me apasiona como es en la que nací. La idea la utilicé para el certamen coreográfico de Madrid en una pequeña pieza de quince minutos con la que conseguimos el Segundo Premio de Coreografía de Solo, y Premio a la Mejor Composición Musical en el certamen coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid. A partir de aquello, se despertaron muchas más ganas en mi interior, una inquietud mucho más profunda en querer hacer un espectáculo mucho más grande".

Con diferentes ambientes, escenas y estilos, Juan Fernández escarba dentro de su corazón cada vez que se sube a un escenario. Con diez años, decidió dar el paso y aprender con maestros como Paco del Puerto, Antonio el Pipa, Leonor Leal, Chiqui de Jerez, Fernando Belmonte, Fernando Galán y Charo Cruz. "Con la edad, uno va asimilando bastantes cosas, pero siempre se acuerda de todos los profesores y maestros que ha tenido a lo largo de su carrera. Al final, todas esas experiencias profesionales y personales ayudan a tener un sello propio, con una personalidad individual”.

"Siempre digo que voy por etapas, me siento más cómodo en unos palos y luego por otros. La soleá quizás sea el baile con el que más me identifico, con el que más disfruto. De todos modos, la vida es un aprendizaje, uno va evolucionando y al final, la mejor recompensa es disfrutar de lo que uno hace", prosigue.

Para el espectáculo, Juan Fernández cuenta en la dirección escénica con Emilio Ochando, la dirección musical recae en Miguel Pérez mientras que las coreografías son obra del propio bailaor, Emilio Ochando y Moisés Navarro. Junto a ellos estarán Miguel Pérez en la guitarra, Javier Teruel en la percusión y Pepe de Pura, Miguel Lavi y Manuel Soto en el cante. Un equipo que para Juan Fernández es "perfecto porque a medida que pasan los días, uno conoce mucho más a las personas con las que trabaja. Para 'De los Puertos' son los compañeros que necesitaba y quería. Durante los ensayos ha habido días maravillosos. Como bailaor es muy importante sentir una gran conexión a nivel profesional y humano porque de esa manera todo fluye mucho más y tengo la libertad de expresarme".

Con su estreno absoluto en Jerez, el bailaor mira también al pasado, ese en el que recuerda el flechazo que sintió por primera vez con el baile flamenco. "No procedo de una familia de artistas, empecé de casualidad, pero me acuerdo de la primera vez que vi bailar a alguien flamenco. Fui a una peña flamenca con mi madre, me agarré a su rodilla y le dije que aquello era lo que quería hacer. Desde entonces mi vida ha sido de la escuela a la academia, cursillos, concursos…no recuerdo mi vida sin el baile presente en ella".

El espectáculo de Juan Fernández, tendrá lugar el próximo martes 22 de febrero en los Museos de la Atalaya de Jerez a las 18.30 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de tickeentradas al precio de 25 euros.