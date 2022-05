Rocío Márquez abre el 'Tercer Cielo' a través de "el amor por el arte"

La música de cualquier artista es el reflejo de la libertad. Un sentimiento que se alcanza al desplegar las alas que caracterizan al talento individual y que, aunque a veces una se pueda romper en el vuelo, la lucha por alcanzar los sueños y el amor al arte hacen que el viaje se retome alcanzando el esplendor musical.

En ese vuelo artístico a veces coinciden dos visiones diferentes del arte, pero que unidas, forman una comunión perfecta para la elaboración de un trabajo. Rocío Márquez y 'Bronquio' son uno de los últimos ejemplos musicales que han volado juntos haciendo lo que más le gusta: crear arte.

La cantaora onubense y el músico jerezano lanzan el próximo 27 de mayo 'Tercer Cielo', un álbum musical en el que el flamenco pasa a través de los poros de la música electrónica, convirtiendo el garrotín y la rumba, en un ejemplo más de la evolución del arte jondo.

La unión de los dos artistas es un regalo para ambos, un festival de talento en el que su amor por la música y la creación son las principales características. "Con ‘Empezaron los Cuarenta’ comenzó nuestra primera conexión musical. Hicimos juntos un remix que nos encantó a los dos. Decidimos juntarnos y explorar otras propuestas sin pretensión ninguna, únicamente disfrutar y si nos gustaba el resultado pues hacia delante. Se ha hecho realidad con un álbum que estará compuesto con más de 15 quince temas”; señala la onubense.

'Tercer Cielo' es un disco que no dejará indiferente a nadie. A través de la voz flamenca de la que fue lámpara minera con solamente 22 años, la evolución de Rocío Márquez como artista ha crecido a pasos agigantados a través de los sonidos de una voz que permite una gran versatilidad. "El disco tiene muchísimas capas y lecturas. No es un álbum que se deba de escuchar una vez, cada canción es un viaje para los sentidos del cuerpo en el que hay que dejarse llevar”. Un trabajo musical en el que la onubense confiesa que "hay multitud de posibilidades abiertas. Es un juego permanente, donde la única certeza es que no hay códigos fijos y se multiplican las posibilidades”.

Para el jerezano 'Bronquio' la experiencia con Rocío Márquez ha sido no solamente un lujo, sino un aprendizaje que le ha abierto los ojos hacia el descubrimiento del flamenco. "He aprendido a entender el flamenco. Todavía me queda mucho por aprender porque el arte jondo expone unos códigos emocionales y culturales muy diferentes que hasta la fecha no conocía. Ahora ya puedo escuchar a Agujetas o La Paquera como músico, no como un simple oyente. Quiero acercarme mucho más a las entrañas del flamenco”.

Un 'Tercer Cielo' que para lograr alcanzarlo hay que pasar por dos previamente. "El primero es cuando aprendes a hacer lo que llevabas queriendo hacer toda tu vida. El segundo es cuando te abres por completo y el tercero es cuando te la suda todo porque amas lo que haces"; puntualiza el jerezano.

Un viaje experimental a través del flamenco y la música electrónica que refleja sobre todo un disco de palos jondos con la mezcla de otros sonidos. En este sentido, Rocío Márquez destaca que "lo hermoso de la vida es apreciar y disfrutar de lo que cada persona te entrega. Aquel que aporta al arte su talento a través de otras músicas es perfecto. El que lo haga desde una visión mucho más ortodoxa, también es perfecto. Lo importante es que exista una honestidad con lo que uno sienta en cada momento. Eso es lo hermoso del arte”.

Después de un arduo trabajo de investigación musical, de exploración de sonidos y sobre todo de la voz, el jerezano destaca sobre Rocío Márquez que "además de habérmelo pasado muy bien, me ha ayudado a conocer una parte de mí que desconocía por completo. Se ha multiplicado una paleta de colores musical de infinitas posibilidades”.

Por el contrario, Rocío Márquez señala sobre Bronquio que "me he dado cuenta que el sonido de mi voz no es el único que se puede conseguir. Bronquio ha logrado que pueda acercarme a esos efectos de música electrónica y es un disfrute que me llevo”.

El nuevo álbum verá la luz el próximo 27 de mayo, un trabajo que cuando se escuche no tendrá una opinión única. "Creo que cualquier visión, sea la que sea, desde la más crítica a la más plausible, son necesarias. El flamenco sigue siendo un arte inmenso y muy rico. Hasta que no abracemos la polémica y la naturalicemos, siempre habrá discusiones innecesarias”. Del mismo modo Bronquio afirma que “mientras la opinión se quede en un periódico y no se entre en temas personales…vive y deja vivir”.

Después de haber lanzado dos sencillos como 'Un Ala Rota' y 'De Mí', queda patente que la unión musical de los dos artistas es una carta de amor hacia la felicidad de acariciar el cielo. Un vuelo en el que, a pesar de las caídas, todo emerge de nuevo en un espectáculo musical en el que el amor por el arte es el gran ingrediente.

"Todos somos vulnerables", destaca Bronquio; pero "la música nos hace desarrollar otras habilidades para contrarrestar las pocas habilidades que tenemos en otro campo".

Los dos artistas ya han tenido la oportunidad de hacer alguna puesta en escena conjunta ante el público provocando muy buenas sensaciones entre el respetable. "Hemos recibido muy buenas opiniones. Ha sido un subidón enorme poder ya cantar un par de temas ante el público y nos da mucha confianza. Somos muy optimistas y la gente disfrutará del arte y la música”; finaliza Rocío Márquez.

En el proceso creativo participa también Roberto Martínez Losa a cargo del vestuario y la escenografía, y recoge la excelencia y el talento flamenco de la onubense y los sonidos urbanos y electrónicos del jerezano. Con letras de poetas contemporáneas como Carmen Camacho y Macky Chuca, ambos artistas han creado un disco "para cantarle a los desafíos de la humanidad y acercar el flamenco a nuevos públicos".