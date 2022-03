José Anillo, el youtuber con más compás y salero

José Anillo (Cádiz, 1978) no solamente ha hecho del arte jondo un medio de vida, lo ha transformado en una aventura didáctica y de entretenimiento. Así comenzó su canal de Youtube, 'La Comunidad de José Anillo', una fuente de inspiración, aprendizaje y diversión para todos los que deseen descubrir a un artista único y con mucho 'aje'. Cantaor profesional y profesor de cante, se alzó con el Premio Nacional de Cante Absoluto en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2016.

Tras una extensa trayectoria como artista, disfruta todos los días de dos de sus grandes pasiones: el flamenco y la comunicación. La pandemia hizo que José Anillo se renovara abriendo un canal en la plataforma de vídeos. Su espacio se ha convertido en un espejo de la alegría, el buen rollo, el dinamismo y el arte. "En los primeros vídeos estaba más cortado que una cabra en una farmacia"; confiesa José Anillo, con la gracia que le caracteriza.

Curiosidades, entrevistas, clases virtuales e incluso directos con otros artistas, con más de mil suscriptores dedica el tiempo a lo que realmente le hace feliz. "Me hubiera gustado estudiar periodismo, pero era muy malo en los estudios y me dediqué al cante flamenco”.

Toda aventura requiere siempre una introducción, un punto de partida que por desgracias de la vida se lo mostró la pandemia que ha asolado al mundo. "Comencé haciendo unas clases on-line que me recomendaron un grupo de compañeros entre los que están Álvaro Prado, Juanjo Memphis, Urban Doctor, Pablo Rubén Maldonado…puse unas lecciones gratuitas al principio y se montó parda con ochenta o noventa personas en directo. La gente empezó a pedir más clases así que puse unos precios coherentes y fui profesionalizando el canal”.

Sus vídeos levantan una gran expectación porque el arte que le imprime José Anillo, hacen que sus contenidos no solamente sean originales sino que demuestran la cercanía que caracteriza al gaditano. "Siempre intento que sean vídeos con los que a la gente se le quite el miedo a cantar. El otro día subí una grabación que hice en la que hablaba de que Camarón de la Isla también se equivocaba. Intento ofrecer a la gente tranquilidad, que tengan libertad para equivocarse porque nace nadie sabiendo”.

"Siempre he soñado con trabajar en la radio. Estuve haciendo una colaboración en Onda Cádiz Radio pero no era lo que yo buscaba. Amo la radio y la faceta de comunicar siempre me ha gustado”, añade.

Los vídeos de José Anillo no se quedan simplemente en un trabajo de posproducción, también se atreve todos los domingos con el streaming en directo con personajes con las que charla sobre flamenco, la vida y sus cosas bonitas. "Por el canal ha pasado Riki Rivera, la actriz Asia Ortega, la youtuber y tatuadora Doctorandergraund, Juan Villar…me gusta hacer las cosas con naturalidad”. En esta misma línea, para José Anillo no descarta nada de cara al futuro. "El otro día estuve pensando en hacer un vídeo guisando unas lentejas cantando”.

El currículum de José Anillo cuenta con trabajos junto a artistas como Israel Galván, Javier Latorre, Belen Maya, Rafael Campallo y su hermana Encarna Anillo. "Mi familia ya esta acostumbrada a que les diga que tengo que grabar. Es algo natural entre nosotros y están encantados. El canal está teniendo una buena aceptación y me alegro por ello porque soy feliz haciendo lo que hago. Me da igual que me juzguen porque todo lo que hago es para que la gente disfrute y se lo pase bien”.

'La Comunidad de José Anillo' es un canal hecho con el alma de un cantaor que eleva el flamenco a otros niveles, convirtiendo sus experiencias, clases y anécdotas en pura armonía para el entretenimiento.

'Te lo cuento y te lo canto', su próxima actuación

Pero su faceta como 'youtuber' no le ha apartado de otra de sus grandes pasiones, el cante. De hecho, el gaditano estará presente el 21 de abril en el Centro Municipal de la Merced de Cádiz con un recital de cante, guitarra y baile. Junto al cantaor estarán Paco Vidal al toque, David Serrano y Pedro de la Chana, además del baile de Abel Harana.