'Flamenca, historia de la guitarra' llega este viernes 14 al Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Jerez

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez de la Frontera acoge este viernes 14 de noviembre, a las 19:30 horas, el concierto 'Flamenca, historia de la guitarra', a cargo de los músicos andaluces Emilio Villalba y Sara Marina, enmarcado dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

La propuesta, con entrada libre hasta completar aforo, ofrece un recorrido sonoro que revela cómo la guitarra -el instrumento andaluz por excelencia- llegó a convertirse en pieza fundamental del arte flamenco. Un viaje que comienza en los instrumentos heredados de Al-Ándalus, continúa por las formas renacentistas y barrocas, y culmina en la guitarra tal como hoy la conocemos: popular, expresiva e imprescindible dentro del flamenco.

En este concierto, Villalba y Marina muestran la evolución del instrumento a través de un auténtico museo sonoro vivo: guitarras históricas, laúdes y otros cordófonos de diferentes siglos que permiten escuchar los cambios de forma, técnica y sonoridad que marcaron su desarrollo.

El dúo, reconocido por su labor en la recuperación del patrimonio musical andaluz, combina interpretación, divulgación histórica y una puesta en escena íntima y cuidada que invita al público a descubrir el alma antigua de la guitarra flamenca.