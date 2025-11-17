Homenaje a Romerito de Jerez en las Noches de Cajasol

Las Noches de Cajasol homenajearon el pasado sábado a Romerito de Jerez, referente del flamenco que a sus 93 años sigue regalando arte y verdad. La velada en el Auditorio Cajasol, enmarcada en la Semana Cultural en Jerez por el Día Internacional del Flamenco, comenzó con la entrega de una distinción por su trayectoria y continuó con la actuación de Mateo Soleá, acompañado a la guitarra por Manuel Jero y a las palmas por Javi Peña y Luis de Lúa.

Después llegó el momento más esperado: Romerito volvió a sentarse en su silla y el teatro se entregó por completo, esta vez acompañado a la guitarra por su hijo, Romerito Hijo. Alegrías, fandangos… y un cierre por bulerías con el público puesto en pie, instante en el que se marcó incluso una pataíta, provocando una ovación unánime.