La Fundación Cajasol, en colaboración con Fundarte, está celebrando una nueva edición de Noches de Cajasol con Flamenco de Jerez, un ciclo que se enmarca dentro de la Semana Cultural dedicada al Día Internacional del Flamenco y que vuelve a poner en valor el arte jondo como una de las expresiones más profundas de la identidad andaluza.

El ciclo arrancó el pasado miércoles con las actuaciones de Alfonso Mijita y Pepe de Joaquina, al cante, acompañados por la guitarra de Domingo Rubichi y las palmas de Ali de la Tota y Javi Peña; este jueves el turno es para José de los Camarones y Kina Méndez, dos voces que representan la esencia más pura del flamenco jerezano, acompañados también por Rubichi, Ali de la Tota y Javi Peña.

Como broche de oro, este sábado a las 21.00 horas se rendirá homenaje a Romerito de Jerez con un recital a cargo de Mateo Soleá, acompañado por la guitarra de Manuel Jero y las palmas de Javi Peña y Luis de Lúa. El acto estará presentado por Joaquín López Bustamante con entrada libre hasta completar aforo, en la sede de la Fundación Cajasol en Jerez (Av. Ingeniero Ángel Mayo, 20).