Llega la II Edición de los talleres sobre salud y educación digital de CAUMAS y Haleon

Tras su éxito en Madrid en 2024, la II edición de la iniciativa ‘Mantén tu salud al día en la era digital’ llega a Andalucía. El programa gratuito de la compañía Haleon (fabricante de las marcas Sensodyne, Multicentrum, Voltadol o Corega, entre otras) destinado a la promoción de la salud, autocuidado y alfabetización digital de las personas mayores se pondrá en marcha en las ciudades de Granada, Córdoba y Jaén de la mano de CAUMAS (Confederación de Asociaciones de Alumnos de los Programas Universitarios de Mayores) y con el apoyo de sus afiliados locales, así como las Universidades de estas capitales de provincia.

A partir de octubre, los andaluces mayores de 60 años podrán disfrutar de talleres presenciales gratuitos, de una hora de duración, diseñados para ofrecer respuestas prácticas a cuestiones del día a día: desde cómo distinguir bulos de salud en redes sociales hasta qué analgésico es más adecuado para el tratamiento del dolor, cuáles son las fórmulas adecuadas para proteger y cuidar las prótesis dentales o cómo utilizar mejor las aplicaciones móviles de salud.

Educar a los mayores en salud mejora su calidad de vida, les da independencia y seguridad

“Mantén tu salud al día en la era digital” comenzará en Granada el 9 de octubre, en Córdoba el 23 de octubre y en Jaén el 4 de noviembre. Durante un mes, y con una hora semanal, los asistentes disfrutarán de cuatro talleres diferentes estructurados en bloques temáticos: detección de bulos y uso responsable de internet, salud bucodental y prevención, alivio del dolor muscular y articular y uso adecuado de complementos alimenticios y hábitos de vida saludables. Para participar no se requieren conocimientos previos, solo interés por conocer y mejorar el propio bienestar; por eso las explicaciones son claras, accesibles y adaptadas al público sénior, e impartidas por profesionales de la salud y la comunicación. Además, las charlas están avaladas por la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO).

La edición de 2024 en Madrid fue un éxito con más de 400 asistentes presenciales en Alcalá de Henares y más de 4.000 usuarios online. Este año el proyecto se expande a varias ciudades españolas. Además de Andalucía, los talleres llegarán a Galicia (Pontevedra), Asturias (Oviedo), La Rioja (Logroño), Aragón (Zaragoza) y Madrid (Alcalá de Henares). El enfoque sigue siendo doble: formación en salud y en competencias digitales, promoviendo la autonomía y el pensamiento crítico de las personas mayores.

Lugares y horarios

La inscripción es gratuita y se gestiona a través de las asociaciones colaboradoras: ALUMA en Granada, AACI en Córdoba y AMAG en Jaén. Los lugares donde tendrán lugar las charlas son:

Jaén: Los martes 4, 11, 18 y 25 de octubre de 19.00 a 20.00 en la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén (C/ Virgen de la cabeza, 2. Planta 1ª. Aula Pascual Rivas).

Granada: Los jueves 9, 16, 23 y 30 de octubre de 19.15 a 20.15 en la Universidad de Granada, dentro del Espacio V Centenario (Avenida de Madrid 11. Aula 2).

Córdoba: Durante los jueves 23 y 30 de octubre y 6 y 13 de noviembre de 12.00 a 13.00 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (Avenida de Medina Azahara, 5).

Disponible online en diciembre

Para quienes no puedan asistir presencialmente, Haleon pondrá a disposición en diciembre el mismo contenido formativo online, disponible a través del canal oficial de YouTube de Haleon España, abierto a cualquier persona mayor interesada.

“Queremos facilitar que las personas mayores puedan tomar decisiones informadas sobre su salud cotidiana, con confianza y conocimiento”, afirma Miguel Ángel Rodríguez, responsable de Asuntos Corporativos de Haleon. “Estos talleres suponen un espacio para aprender, prevenir y empoderarse. Una oportunidad real para que las personas mayores sigan cuidándose y participando activamente en la sociedad digital del presente”.

Para Fernando Bódalo, director general de Haleon España, esta propuesta supone también un impulso a la sostenibilidad del sistema sanitario: “Formar a los mayores en salud digital no solo mejora su calidad de vida, también les da independencia y seguridad. Además, permite a los profesionales sanitarios centrar recursos en quienes más lo necesitan”.

Inmaculada Fornoza Serrano, presidenta de CAUMAS, destaca el impacto social de esta propuesta: “Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado, y es crucial que las personas mayores no se queden atrás. Iniciativas como esta les brindan herramientas para cuidar su salud, conectarse con su entorno y mantenerse informados”.