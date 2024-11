Claves para garantizar la equidad en el sistema sanitario

En un contexto en el que la innovación se posiciona como un pilar esencial en el ámbito de la salud, la equidad en el acceso a nuevas terapias, la sostenibilidad económica y la necesidad de mejorar la comunicación entre los actores implicados fueron algunos de los temas protagonistas del coloquio Innovación en salud al servicio de los pacientes, organizado por Grupo Joly en colaboración con Bayer.

Carlos García Collado, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud, abordó la implicación de la administración pública en el acceso a la innovación subrayando que “la farmacia hospitalaria representa una parte importante del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, alcanzando hasta un 30% en algunos casos”, explicó. Según García Collado, la clave está en “asegurar que la innovación entre con equidad en todos los frentes del sistema sanitario”. Para ello, mencionó la reciente creación de la Comisión Autonómica de Farmacia, cuyo objetivo es “fomentar el uso racional del medicamento y permitir una mejor introducción de la innovación”.

Carlos García Collado, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Asimismo, abogó por planificar a largo plazo para hacer frente al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. “Menos del 6% de los pacientes consumen más del 20% de los recursos,” señaló. García Collado se refirió al nuevo Plan de Control de Cronicidad de la Consejería de Salud, que aún no ha sido presentado oficialmente. “Este plan hará hincapié en el autocuidado y en la corresponsabilidad de los pacientes en su salud, algo fundamental para gestionar la cronicidad de manera sostenible”. Para García Collado, la medición de los resultados en salud es esencial. “Si no medimos los resultados, no podemos saber si estamos siendo eficaces”, afirmó.

Instante con una de las intervenciones de Carina Escobar durante el debate. / Juan Carlos Vázquez.

Desde el ámbito de la farmacia hospitalaria, Sandra Flores Moreno, directora de la UGC de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío, aportó una reflexión crítica sobre la transparencia en el sector. “En sanidad no siempre comunicamos bien a todos los niveles, y esto impacta directamente en la sociedad y en los pacientes”. Además, subrayó la necesidad de identificar qué entendemos por “verdadera innovación”, un paso necesario para priorizar los recursos de manera eficiente. “Cada inversión tiene un coste de oportunidad; todo lo que destinamos a algo significa dejar de invertir en otra cosa”, dijo, añadiendo que “ser más transparentes en la comunicación sobre qué se financia y por qué es crucial para el sistema sanitario”.

El enfoque macro

Uno de los mayores desafíos, en su opinión, es cómo abordar las innovaciones de alto impacto presupuestario. “Es una realidad a la que todos queremos dar respuesta, pero que requiere soluciones conjuntas y sostenibles”, expuso. “Resulta difícil que en 2024 sigamos evaluando a nivel micro en cada hospital. No deberíamos estar a este nivel; necesitamos un enfoque macro que abarque el sistema completo”, comentó. Además, defendió que la medición de resultados es vital no solo para evaluar el rendimiento de los tratamientos, sino también para gestionar las expectativas de los pacientes.

Sandra Flores Moreno, directora de la U.G.C. de Farmacia del H.U. Virgen del Rocío de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

En este sentido, explicó que la transparencia con los pacientes es esencial. “Es necesario negociar los resultados esperados y ser claros desde el principio sobre lo que se puede lograr y lo que no”, dijo, destacando la importancia de “gestionar las expectativas” para evitar frustraciones y optimizar recursos.

Por su parte, el doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena, profundizó en el caso de la oftalmología como ejemplo de una especialidad que se enfrenta al reto del envejecimiento poblacional. “Tenemos un 20% de población por encima de los 65 años, y eso va ligado a mucha patología crónica”, explicó. A pesar de los esfuerzos por reducir las listas de espera, “el número de enfermos en lista sigue creciendo”, afirmó Rodríguez de la Rúa, destacando que han duplicado el número de operaciones de cataratas en diez años.

Dr. Enrique Rodríguez de la Rúa, jefe del servicio de Oftalmología del H.U. Virgen Macarena. / M.G.

Ante esta situación, el experto abogó por innovar en la organización. “Hemos avanzado mucho con las Unidades de inyecciones intravítreas, y creemos que incorporar tecnologías como la Inteligencia Artificial y la telemedicina mejorará el acceso y reducirá la carga de enfermedad”.

Análisis de datos

Por otro lado, destacó el papel de los datos en su especialidad, en la que los tratamientos de inyecciones intravítreas están estandarizados en toda Andalucía. “Tener una plantilla para recoger resultados es un avance, aunque la presión asistencial dificulta la recopilación completa de datos. Es importante que los clínicos puedan contar con estos datos para evaluar su actividad y elegir los fármacos adecuados”, comentó.

Paciente, agente activo

Desde la perspectiva de los pacientes, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, destacó la importancia de la corresponsabilidad en salud. “Los pacientes somos un agente más en el sistema de salud”, afirmó.

La plataforma representa a 1.800 entidades en todo el país y participa en diversos comités clave, como el de farmacovigilancia y el de informes de posicionamiento terapéutico. “Queremos más transparencia en la toma de decisiones, ya que esto impacta en los pacientes y en la ciudadanía”, explicó Escobar. Además, señaló que la prevención y la promoción de la salud son temas pendientes en el sistema sanitario español. “Creemos que la salud es de los médicos y de los hospitales, pero también es de las personas”, subrayando la necesidad de involucrar a la población en el cuidado de su salud para reducir la carga de enfermedades evitables.

Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. / Juan Carlos Vázquez

Escobar enfatizó la importancia de la transparencia en la toma de decisiones y de involucrar a los pacientes en el proceso de diagnóstico y tratamiento. “Tenemos que medir la fragilidad de las personas, planificar el plan de vida de cada paciente crónico y ayudarles a tomar decisiones informadas. En enfermedades crónicas, no solo se trata de gestionar el presente, sino de pensar en el medio y largo plazo”, subrayó. Además, mencionó la importancia de ser conscientes de la toxicidad de ciertos tratamientos: “Para los pacientes, la farmacovigilancia es esencial, y tenemos que leer la información y ser dueños de nuestra salud para tomar decisiones informadas junto a los profesionales”.

Colaboración

Ingrid Pallás, responsable del área de Oftalmología de Bayer España, aportó la visión de la industria farmacéutica. “En Bayer, la colaboración y la innovación son fundamentales, y creemos que trabajar con organizaciones de pacientes y con el sistema público es clave para generar un verdadero impacto”, afirmó Pallás. En su opinión, la comunicación es esencial para lograr que el sistema sea sostenible. “Foros como este nos permiten transmitir mensajes claros y veraces sobre el sistema y las innovaciones”, concluyó.

Ingrid Pallás, responsable del área de Oftalmología de Bayer España / Juan Carlos Vázquez

Pallás coincidió en la necesidad de poner al paciente en el centro de la innovación de manera real. “Es fácil decir que el paciente está en el centro, pero debemos demostrarlo en el día a día”, afirmó. “Es esencial captar las necesidades de los pacientes y ofrecerles información clara sobre los avances y el futuro en salud. La comunicación entre el sistema y el paciente debe ser veraz y accesible”, concluyó.