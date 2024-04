“Haremos una normativa para no repetir lo del Martes Santo”

—La primera pregunta es obvia ¿Qué balance hace de esta Semana Santa tan atípica?

—Por desgracia, una Semana Santa que ningún cofrade hubiera soñado nunca. Nunca hubiéramos pensado en que todos los días hubiera riesgo de lluvias y suspensiones de procesiones. El balance por tanto es negativo. A nivel de actuaciones, hemos puesto en marcha los protocolos de planes de agua con el CECOP y hemos sacado bastante información, llegando a conclusiones de cara al futuro. De los refugios en los templos también se han sacado conclusiones que nos van a servir para poner unas bases de cara a futuros años. Dios quiera que nunca se vuelva a repetir una Semana Santa tan adversa en lo meteorológico.

—¿A qué se refiere cuando habla de bases?

—Hablamos de una normativa. Tras el incidente ocurrido en la Catedral el Martes Santo es cierto que ninguna hermandad quiso quedarse. Habían decidido salir porque venía un claro de dos horas y posibilitaba el regreso. En este sentido, hay que normalizar en el caso de que una cofradía se quede en la Catedral. Me refiero a qué día te vuelves a tu templo y cómo te vas. También normalizar el tiempo en el que una cofradía puede permanecer en un templo si se refugia. Hay que estipular un tiempo porque no se puede tener al cuerpo de nazarenos, bandas, costaleros y demás pendientes de una vuelta. En especial también hay que regularizar si llegas a la Catedral. Todo esto impedirá que se den decisiones a la ligera o en caliente que ha sido el gran problema de este Martes Santo.

—¿De quién parte la idea de hacer esta normativa, del consejo o del Obispado?

—Por las dos partes. Hemos tenido conversaciones para aclarar lo ocurrido con el Cabildo Catedral. Entendemos que la expresión del deán de la Catedral fue desafortunada. Él mismo lo reconoce y asume la responsabilidad. Pero si las cofradías hubieran querido quedarse lo hubieran hecho. La solución viene de la mano de un reglamento para no volver a repetir situaciones como las acontecidas y para que se sepa lo que hacer en cada situación. Esta normativa nos ayudará y será un punto de inflexión para saber qué hacer en cada momento.

—¿Y quién va a redactar esta normativa?

—Se hará a varias bandas. Cabildo Catedral, delegación diocesana de Hermandades y Cofradías y el consejo de la Unión de Hermandades. Y por supuesto con la aprobación del obispo. Las relaciones no son malas entre nosotros y se podrá a llegar a acuerdos muy positivos.

"En la Magna se pretende que haya traslados a templos los días previos"

—¿Y cuándo verá la luz este reglamento?

—En este año. No es urgente, pero estará hecho para el año 2025.

—La función del consejo ha sido muy complicada al tener abiertos varios flancos a la vez ¿Qué balance de la gestión hecha?

—Muy positivo. El grado de compromiso de los hermanos mayores hay que señalarlo y la disponibilidad de ayudarse unos a otros. Me siento orgulloso de todos ellos. Como presidente y responsable del consejo, tengo que estar muy en contento con el trabajo desarrollado por mis consejeros. Se han dejado la piel todos los días. Hemos estamos encima de todas las hermandades y el grado de compromiso ha sido muy alto. Ha habido mucha comunicación, muchas llamadas de teléfono y hemos ido informando al segundo a los medios para que todo el mundo supiera qué ocurría en cada momento. Y ya no solo por los cofrades sino por las familias que tenían a niños y familiares en las propias cofradías para saber cómo actuar. Además, se ha tenido que coordinar con el CECOP que es muy importante. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho todos.

—No le ha tocado una pandemia, pero sí una Semana Santa para olvidar.

—Bueno es así. Nos ha tocado esta ‘pandemia’ bendita del agua que tanto hacía falta. Hay que ver la mano de Dios en todo. Llevamos tiempo pidiéndole al Señor esta agua necesaria y las lluvias nos las ha mandado en su semana. Entiendo que es una señal. Como cofrade lo aceptamos y nos quedamos con lo que hemos disfrutado. Ha habido también algunos momentos muy bonitos.

—¿Cuál ha sido su momento?

—No puedo ser objetivo. El Domingo de Resurrección con mi cofradía del Cristo de vuelta a San Telmo. Fue una tarde muy emotiva y sobre todo porque estaba como cofrade de a pie ya que mis responsabilidades como presidente habían acabado. Quizá ha sido la recogida de la cofradía que yo he disfrutado más en mi vida.

—Pasamos a la segunda parte de la entrevista. La Magna y su alto número de hermandades que van a estar ahí.

—Efectivamente. El porcentaje es muy elevado. El número de hermandades que van a participar ronda con los que teníamos previstos desde el consejo. Con independía que haya sido de palios o mariana. El pleno quiso que fuera mariana y el consejo lo asumió perfectamente. Alrededor de treinta y ocho o cuarenta pasos. Quizá falta alguno que debería de haber estado. Hay palios en Jerez que quizá verlo con la luz del día y con una banda detrás hubiera sido un grandísimo atractivo. Pero las circunstancias de cada hermandad son las que son y hay también que respetar la decisión de cada una.

—¿Hay marcha atrás para las que dijeron que no?

—El treinta y uno de marzo expiraba el plazo para decidir. Hay tres hermandades que nos pidieron una ampliación por temas internos. Buena Muerte que dijo que sí. La Sacramental, que ha dicho que no y Humildad y Paciencia. Si las ocho que han dicho que no lo quieren elevar a la delegación diocesana, no creo que hubiera ningún problema.

“El Sábado Santo tiene mucho atractivo y vendrán muchos cofrades de fuera”

—Uno de los problemas es la gran cantidad de pasos que puede haber en las calles a la vez ¿Habría una sesión matinal y otra vespertina?

—Es un poco extraño que hubiera dos sesiones. Pensamos ahora que lo mejor sería actuar por bloques y reagrupar en un determinado templo varios pasos. Se harían traslados los días anteriores a la cita y una vez en un templo poder salir uno detrás de otro. Me refiero sobre todo a las que vienen de lejos. Esto sería menos conflictivo y sería más gestionable. Es una opción que tenemos en cartera. También porque podría haber una semana antes de la propia procesión magna traslados y esto sería interesante. Esta va a ser la primera procesión grande en Andalucía después de esta Semana Santa tan complicada.

—Perspectiva económica ¿Hay un estudio previo que pueda decirnos cómo sería la cuantía económica para las hermandades tras magna?

—Estamos desbordados recibiendo correos de personas de fuera de Jerez solicitando información de cómo adquirir una silla para este día. Queremos poner una plataforma en marcha para poder adquirir sillas a través de internet. Pienso que va a tener una gran respuesta de público. El día 22 se van convocar a los hermanos mayores para informar cómo se va a gestionar la plataforma para la compra de sillas y renovación de palcos para la Semana Santa próxima. Además, estamos en contacto con fundaciones y administraciones que van a poner su ayuda. Fundación Cajasol, la Diputación, el Ayuntamiento de alguna forma también, la Junta de Andalucía, Fundación Caixa, Fundación Fulgencio Meseguer. En fin, desde el consejo te puedo decir que se ayudará como mínimo con cuatro mil euros a cada hermandad. Sabemos que no es suficiente, pero nos vamos a esforzar para ayudar a las hermandades a pagar todos los gastos de la Magna Mariana.

—El Sábado Santo es todo un éxito.

—Era un gran anhelo de los cofrades de Jerez y me tocó encabezar este proyecto. Pero esto ha sido gracias al señor obispo. Yo pienso que va a ser una de las grandes jornadas por la calidad que sale a las calles ese día en la ciudad. Tiene mucho atractivo y vendrán en próximos años muchos cofrades de fuera a disfrutar de esta jornada.

—¿Habrá cambios de días en hermandades de cara a la Semana Santa próxima?

—Hay movimientos. Hay una hermandad de la Madrugada que está pensando en el Viernes Santo. La Redención quería pedir el Miércoles Santo al salir Santa Marta, pero parece que ahora quiere el Viernes Santo. Guadalcacín entraría el Jueves Santo en el sitio que deja la Redención y quedaría el hueco abierto en el Miércoles si la Redención va al Viernes Santo. Esto posibilita que una del Martes Santo recalara en el miércoles y así volveríamos a tener seis cofradías por día menos el Sábado Santo que son cuatro y la Madrugada que son cinco. Todo esto habrá que gestionarlo.