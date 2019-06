Todavía no había salido el sol por Jerez cuando el vehículo de Diario de Jerez ya estaba inmerso en las carreteras con la brújula puesta en El Rocío. El vehículo estaba comandado por Juan Alfonso Romero un año más. El hombre de 'momento romero' conocedor de todos los caminos que conducen a la Roma celestial que se encuentra en las marismas de Huelva.

Bien sea por Doñana y su coto, por los caminos de los Llanos o la barcaza de Coria donde dice que se recorta camino. Pues nada Juan Alfonso, usted gana y nos vamos por Coria que nos encanta esta barcaza cargada de imágenes camperas a la sombras de los eucaliptos. Y un dedo levantado… el pulgar para decir 'ok'. Un año más lo has bordado y el Diario pudo contar todas estas historias rocieras puntualmente. Y no se escriba más y vayamos a lo ocurrido ayer que tuvo como protagonista a la Santísima Virgen. La que gobierna en las marismas de Almonte.

La Virgen llegó a la hermandad de Jerez cuando eran las once y quince minutos. El Simpecado de Jerez salió precipitadamente a buscar a la Virgen. Era lógico, había tantas ganas de verla que no podía Jerez aguantarse un minuto más. Y es que la Blanca Paloma iba como un ascua. Preciosa. Maravillosamente vestida este año con un terno que Fernando Calderón le ha hecho y un manto en el que figura el escudo de Jerez. La primera ciudad que lleva inscrito en el manto de la Virgen su emblema, sin que sea Almonte, como Patrona que es.

Hasta Jerez llegó y una catarata de vivas a la Virgen se podían escuchar por la calle de Ayamonte junto a la palmas por bulerías. Y es que Jerez estaba presente ante la Reina de las Marismas. La Señora hizo como que se iba y parecía que Ella miraba de reojo a sus almonteños que la portaban. Y los almonteños supieron que la Señora quería volver. Así que si fueron dos minutos escasos los que estuvo la Virgen del Rocío en Jerez, después se tuvo que añadir un minuto más. Con vítores y con oraciones cantadas.

En un 'enloquecido' momento de fervor popular. Así que los cronómetros jugaron una mala pasada. Y hubo que ponerlo en marcha algunos segundos después porque la Gloria persistió en seguir con este Jerez de rocierismo que tuvo la dicha de dirigir y apoyar el terno que llevaba la Virgen junto a su Pastorcillo Divino.

Una vez acaba la visita, la Patrona de Almonte prosiguió con su caminar por las calles de la aldea del Rocío. Parecía que las marismas estaban más tranquilas que nunca. En el Coto no olía ni a romero ni a lavanda porque la Virgen estaba en la calle y su aroma lo copaba todo. Un sentimiento que hay que venir hasta aquí para vivirlo. Para sentirlo, y en nuestro caso, para contarlo después. Menuda papeleta.

Tras la visita de la Santísima Virgen del Rocío comenzó la alegría en la casa de hermandad. Los cantes por sevillanas y los platos de morcón. Que aunque ciertamente durara poco la alegría en Jerez, hay que reseñar que la Virgen pasó. Y si hubo algún romero que no sonrió ante el paso de la Reina de Almonte pues tendrá que plantearse a qué viene tanto fervor popular si tenemos en cuenta rencillas que no llevan a nada.

Las casas bullían de alegría por Bellavista y Muñoz y Pavón. Y muchos romeros rebuscaron entre las neveras las últimas existencias para brindar por la Virgen. Como ocurría en la peña 'La Trasera', donde unos platos de arroz negro por la tinta del calamar combinaba en un maridaje perfecto con un aliolí picante pero maravilloso. 'La Trasera', la peña en la que se pudieron ver a cofrades de Las Viñas como el ‘Chato’, o de la Salud de San Rafael como su primer hermano mayor, Antonio Gómez Baena. Pero sobre todo con cofrades del Soberano Poder fundadores de la hermandad de La Granja, El Puma, Raúl Rodríguez y algunos otros más.

Si se cruza la calle se llega a Pentecostés. Otra casa de arte donde hay cofrades de categoría es la de los Valderas. Con Orlando Lucena, José Luis Sánchez 'El Chapa' o su hermano Vicente. David Carretero y Antonio Valderas junto a sus hermanos en una institución que entronca con el origen del propio rocío jerezano cuando Valderas Sevilla revitalizara ese devoción por la Blanca Paloma.

Y así se fue desarrollando el mediodía. Entre comidas y cantes. Entre la tristeza de una sombra que indica de nuevo el camino hacía Jerez una vez acabada la romería del Rocío. La Santísima Virgen quedó recogida tras una larga y movida noche por las calles de la aldea. Concluyendo todo. O comenzando. Vaya usted a saber. Y el coto recuperó el olor a romero y a lavanda. Y la carrasca volvió a mecerse por la brisa de las marismas cuando la Virgen se recogió.

Muchos coches volviendo ya a Jerez cuando la tarde caía. La luz de sol comenzó a apagarse poco a poco, aunque el ascua que ha diseñado Fernando Calderón este año para la Blanca Paloma seguía refulgente. Y es que la Reina no sólo gobierna por un día. Sino que quedará para siempre siendo el centro del corazón de los miles de rocieros que cada año se trasladan a la aldea. Y el que no lo vea de esta guisa, que decida gastarse el dinero en unas buenas vacaciones en Menorca, o Valdelagrana. Que no habrá entendido nada de esto del Rocío.