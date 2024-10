Amor y Sacrificio se cae de la Magna Mariana de Jerez

La hermandad del Amor y Sacrificio ha comunicado en la mañana de este viernes su decisión de no participar en la procesión Magna Mariana del próximo día 19. El motivo alegado, según lo apuntado por la corporación radicada en Madre de Dios en sus redes sociales es el "cambio de fecha".

Su intención de no participar en la Magna ya se deslizó a primera hora de la mañana de ayer, aunque la cofradía no quiso confirmarla públicamente a la espera de unas reuniones que iba a mantener en la noche del jueves con la autoridad eclesiástica. En ese momento se justificó la decisión en que para la jornada del día 19 no iba a contar con cuadrilleros suficientes para portar a la dolorosa durante las siete horas y media que tenía previsto permanecer en la calle.

Por el momento, la corporación del Lunes Santo es la única que se caído del magno acontecimiento tras el aplazamiento aprobado el pasado miércoles debido a las malas condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana. De este modo, la Magna se quedará sin una de las imágenes dolorosas con mayor devoción de Jerez que para esa jornada iba a mostrar una estética inusual ya que iba a ir acompañada por una capilla musical, aunque había anunciado que iría alternando la interpretación de piezas musicales con el rezo del Santo Rosario.

La hermandad ha informado que durante la jornada de este sábado la Parroquia de Madre de Dios permanecerá abierta desde la mañana hasta las siete de la tarde para todos aquellos devotos que quieran acercarse a ver a la Señora de Amor y Sacrificio. Además, con motivo de la festividad del Pilar, tiene previsto celebrar una misa a partir de las once de la mañana.