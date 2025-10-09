Dos aspirantes a hermano mayor en la Oración en el Huerto

El misterio de la Oración en el Huerto, tras salir de Santo Domingo el pasado Jueves Santo.

La Hermandad de la Oración en el Huerto celebrará el próximo día 24 de este mes de octubre cabildo de elecciones para elegir a su nuevo hermano mayor. Finalmente, y tas el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, serán dos los candidatos a dirigir la corporación del Jueves Santo durante los próximos cuatro años.

Por un lado, está la candidatura encabezada por Antonio Moreno Naranjo, en la que va también el actual hermano mayor, Manuel Ballesteros, además de Aurelio García Aliaño, Sergio González Casdado, Antonio Jaén Gómez, Sergio Jaén Gómez, Manuel Medina Salas, Diego Romero Vázquez y Juan Sánchez Ortega.

Y, por otro lado, está la candidatura encabezada por Manuel Cazalla Palomino, quien está acompañado de José M. Fernández González, Miguel A. Gallego Cabrera, Carla García Trenado, José J. Luna Castrillón, Macarena Martínez Robles, Desiderio Mateos Martínez, José Manuel Medina Lechuga, Francisco J. Pedro Jiménez, Cayetano Rodríguez González y Pedro A. Serrano Ruiz.

Los hermanos de esta cofradía radicada en el Convento de Santo Domingo podrán votar entre las seis y media y las diez y media de la noche. Tal y como marca la normativa, debe concurrir, al menos, el 25% del censo para que el resultado del cabildo sea válido.