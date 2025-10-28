La Banda de Cornetas y Tambores Caridad de Jerez acompañará a La Entrega en la Semana Santa de 2026

La Banda de Cornetas y Tambores Caridad de Jerez acompañará durante la próxima Semana Santa a la Hermandad de la Entrega, según ha hecho público la cofradía de Guadalcacín en un comunicado. La formación jerezana, con más de cuatro décadas de antigüedad, será la encargada de tocar el Sábado de Pasión al Señor de la Entrega, compartiendo recorrido con la banda del Rosario de Cádiz, que ha renovado recientemente su compromiso con la hermandad.

Caridad, que en la actualidad cuenta con más de 80 músicos y está dirigida por José Luis Pérez Guerrero, es sin duda una de las bandas jerezanas con mayor progresión, como lo demuestra su presencia en cuatro cofradías en la pasada Semana Santa, concretamente, el Martes Santo con la Defensión, el Miércoles, acompañando a la Sagrada Flagelación, el Jueves Santo, junto al Ecce Homo de la Hermandad del Mayor Dolor y el Viernes Santo, arropando musicalmente al paso de misterio del Descendimiento de la Hermandad de la Soledad.

La formación jerezana sustituye a la Banda 'Fe y Consuelo' de Martos (Jaén), que durante los últimos cuatro años había acompañado al Señor de la Entrega pero que el pasado septiembre ambas partes anunciaron la separación de caminos.