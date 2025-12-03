La Banda de Gerena renueva otros tres años tras el palio de la Hermandad de la Clemencia

En días pasados, representantes de la Hermandad de la Clemencia suscribieron el acuerdo con la Banda Municipal de Música de Gerena para que este grupo continúe acompañando al palio de María Santísima de Salud y Esperanza en sus próximas salidas procesionales del Martes Santo.

De este modo, la banda de la localidad de la Sierra Norte de Sevilla mantiene su vínculo con la corporación de San Benito, un nexo que se inició en la Semana Santa de 2022. El acuerdo alcanzado une a ambas partes durante los próximos tres años (2026, 2027 y 2028).

La firma del contrato fue anunciada tanto por la Hermandad como la Banda. La cofradía destacó que este acuerdo "constata el cariño y respeto mutuo que hemos cultivado a lo largo de los años". Mientras, la banda agradeció a través de sus redes sociales la confianza renovada en ella.

Mientras, tras el misterio continuará un año más la Agrupación Musical de la Clemencia, la sección musical de la corporación del Martes Santo.