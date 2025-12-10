La Banda Municipal de Gerena continuará tras el palio de los Dolores, de las Tres Caídas

La Hermandad de las Tres Caídas ha anunciado la renovación del acuerdo con la Banda Municipal de Música de Gerena para que continúe acompañando otro Miércoles Santo a María Santísima de los Dolores. De este modo, se mantiene un nexo de unión entre la corporación penitencial y grupo que cumplirá 14 años el próximo año.

A través de sus redes sociales, la corporación radicada en la Parroquia de San Lucas destaca que el próximo Miércoles Santo continuará contando con los sones de esta banda, manteniendo así "este gran binomio que se forma en nuestra corporación".

La banda de música de Gerena lleva desde 2012 tras el palio de María Sanísima de los Dolores. Esta es la banda que ha llevado este paso del Miércoles Santo desde que empezó a llevar música en 2012, acompañándola también en la Magna Mariana del pasado año.

De este modo, este grupo de la localidad de la Sierra Norte de Sevilla mantiene los dos contratos que desde hace años tiene en Jerez. Precisamente, días atrás la Hermandad de la Clemencia anunció la ampliación del acuerdo con esta banda por las próximas tres Semanas Santa. Los de Gerena llevan tras el palio de la corporación radicada en San Benito desde 2022.