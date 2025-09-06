La Hermandad de las Tres Caídas cesa a sus tres capataces y anuncia los nuevos

La Hermandad de las Tres Caídas ha decidido no renovar a ninguno de los capataces que durante los últimos años han dirigido los tres pasos con los que procesiona en la jornada del Miércoles Santo. Asimismo, ya ha elegido a las tres personas que se pondrán al frente de estas cuadrillas para la Semana Santa del año próximo, un anuncio que este sábado ha realizado mediante carta a los hermanos de la cofradía donde también anuncia la designación de los vestidores y camaristas de la cofradía

De este modo, Ildefonso Oñate (Señor de las Tres Caídas), Raimundo González (Crucificado de la Salud) y Tomás Sampalo (María de los Dolores) no continuarán con la responsabilidad de comandar estos pasos. Los dos primeros fueron designados en 2020, pero no pudieron estrenarse tras ambos pasos hasta 2022 debido a la pandemia del covid-19, que impidió las salidas procesionales. Mientras, Sampalo, que recientemente ha sido nombrado delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Jerez, llevaba unas dos décadas al frente del martillo de la dolorosa de esta corporación.

En su lugar, la junta de gobierno, a cuyo frente se encuentra Pedro Pérez ha decidido que la cuadrilla de costaleros del Señor de la Salud será comandada por Joaquín Bernal Benítez. Mientras tanto, el capataz del paso del Santísimo Cristo de la Salud será Jesús Sánchez Lineros y el del palio de María Santísima de los Dolores irá dirigido por Jaime Racero Vallés.

La corporación radicada en la ya Parroquia de San Lucas ha designado también a los camaristas y vestidores de las distintas imágenes a las que rinde culto. De este modo, Borja Sánchez Pérez y Sonia Rosado Suáres serán los camaristas de María Santísima de los Dolores y Santa María de Guadalupe. Mientras, el vestidor de ambas tallas será José Carlos Gutiérrez Romero. Por su parte, María del Carmen Curtido Pérez es designada camarista de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas y José Antonio Fernández Cebrián, su vestidor.

En la carta dirigida a los hermanos, la junta de gobierno ha querido "agradecer de corazón" a los tres capataces no renovados por su "sincera y especial dedicación y el cariño que han profesado por nuestros titulares". "Su excelente trabajo, a buen seguro que tendrá su recompensa a lo largo de sus vidas", sentencia.

Asimismo, la cofradía mostró "sus mejores deseos" para los nuevos capataces a los que agradeció que asuman "la responsabilidad que les ha sido encomendada". Finalmente, le desa a los camaristas " los mejores frutos en el desempeño de tan honorable labor".