Así es el belén que ha montado la Hermandad de la Cena en San Marcos
El trabajo ha sido realizado por el equipo de mayordomía de la corporación del Lunes Santo
La Hermandad de la Yedra celebra sus cultos a la Esperanza en Madre de Dios
El equipo de mayordomía de la Hermandad de la Cena ha realizado un belén a tamaño real que ocupa parte del altar de la Parroquia de San Marcos.
Este se ha realizado con algunas de las imágenes del antiguo apostolado del paso de misterio de la corporación del Lunes Santo.
Son en total nueve figuras distribuidas en torno al pesebre, que actualmente se encuentra cubierto hasta el próximo día 24 cuando se muestre la imagen del Niño Jesús.
