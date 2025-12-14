La Hermandad de la Yedra celebra sus cultos a la Esperanza en Madre de Dios

La Hermandad de la Yedra realizará esta tarde el habitual traslado de su dolorosa, Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, por sus cultos. Ahora bien, en este año no se celebrarán en el Oratorio Festivo, sino en la Parroquia de Madre de Dios.

El cambio de emplazamiento se debe a que, por circunstancias del calendario, los cultos se extenderán más allá de los días lectivos del centro educativo. No obstante, y tal y como explica el hermano mayor de la corporación, César Díaz, esto es un hecho “puntual” dado el vínculo histórico con este centro salesiano (no hay que olvidar el lema de ‘Esperanza de los niños’ que hace gala la corporación.

No en vano, la hermandad mntiene para la jornada del 18 el habitual desayuno con los niños del centro. Y estos tienen previsto también a la dolorosa a Madre de Dios durante los días de estancia en este templo.

Precisamente, la imagen de la Dolorosa se trasladará en la jornada de este domingo a Madre de Dios en un rosario vespertino que comenzará a las cinco y media de la tarde. En esta ocasión, se prevé que el cortejo discurra por la zona de Vistaalegre donde la hermandad afirma que tiene tiene muchos devotos. De hecho, se espera que este enclave esté engalanado para recibir a la dolorosa coronada.

El itinerario será el siguiente: Plazuela de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Puertas del Sol, Vista Alegre, Isabel Marín, Cañameros, Puerta del Sol y Parroquia de Madre de Dios.

Los cultos se iniciarán mañana lunes y serán oficiados por Juan José Rodríguez Mejías, el franciscano rector del Santuario de Regla de Chipiona. Mientras, el jueves será la función solemne a partir de las ocho y media que será realizada por el obispo jerezano, José Rico Pavés.

La dolorosa regresará a su capilla en la tarde del sábado día 20.