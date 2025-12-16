El 10 de enero se bendecirá la nueva dolorosa de Bondad y Misericordia

La Hermandad de Bondad y Misericordia bendecirá su nueva imagen dolorosa el próximo 10 de enero en el Santuario de San Juan Grande. La talla, que llevará la misma advocación que la anterior imagen mariana a la que cofradía le rindió culto, Salud de los Enfermos, ha sido realizada por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Orteaga.

De este modo, la corporación del Martes Santo volverá a bendecir a uno de sus titulares en este templo vinculado a la orden hospitalaria que fue su sede canónica desde su erección como hermandad en 2014 hasta su llegada a la Parroquia de San Juan de Dios en 2019. Previamente, en 2013, la imagen de Nuestro Señor de la Bondad y Misericordia fue bendecida en este santuario.

El oficio religioso será presidido por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, y tendrá su inicio a las doce de la mañana. Será en esa jornada cuando se podrá ver a esta nueva dolorosa que sale de las manos de Navarro Orteaga, a quien la cofradía también le ha encomendado la ejecución del nuevo apostolado que acompañará al Señor de Bondad y Misericordia —se espera que algunas imágenes puedan estar listas para la próxima Semana Santa—.

Hasta hace unos meses, la hermandad contaba con una imagen mariana, que fue cedida años atrás por la escultora Ana Rey, pero Bondad decidió devolverla tras el encargo realizado al imaginero sevillano.