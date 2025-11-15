Visto bueno diocesano al nuevo conjunto escultórico y a la dolorosa de Bondad y Misericordia

La Hermandad de Bondad y Misericordia ha anunciado que la Delegación Diocesana de Liturgia, Patrimonio y Arte Sacro ha dado su visto bueno al nuevo conjunto escultórico que llevará el Señor de Bondad y Misericordia, así como a la nueva dolorosa que tendrá esta corporación que actualmente procesiona en la jornada del Martes Santo. Ambos serán realizados por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Orteaga.

A través de redes sociales, la corporación radicada en la Parroquia de San Juan de Dios han anunciado el visto bueno que supondrá un cambio sustancial en la corporación. En cuanto al conjunto escultórico, Arteaga ha proyectado un nuevo apostolado, sustituyendo al actual que no estaba completado (contaba con las imágenes de San Juan, Santiago y Judas Iscariote), que acompañará al Señor de Bondad y Misericordia, que son obra de Ángel Pantoja y Ana Rey.

No obstante, y tal y como decidieron los hermanos el año pasado, la Hermandad contará también con una nueva dolorosa, que lleva la advocación de Salud de los Enfermos y Reina de Todos los Santos. La corporación penitencial ya contaba con una imagen mariana, que fue cedida años atrás por Ana Rey, pero Bondad decidió devolverla tras el encargo realizado al imaginero sevillano.