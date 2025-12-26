Besapiés extraordinario del Cristo de la Viga para cerrar el Año Jubilar de la Esperanza

El Cristo de la Viga, en el presbiterio de la Catedral el día de inicio del Jubileo de la Esperanza.

La imagen del Santísimo Cristo de la Viga estará expuesto en besapiés de manera extraordinaria durante la jornada de este domingo, un acto de culto motivado por la finalización del Año Jubilar de la Esperanza en la Diócesis de Jerez.

La valiosa talla se encuentra desde finales del pasado año en el presbiterio de la Catedral en lugar de su capilla. A este lugar fue trasladado el 29 de diciembre del año pasado con motivo del inicio del año santo. En ese momento, el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, decidió que esta fuera la única imagen cristífera que estuviera en el altar mayor durante todo este jubileo como símbolo de "cruz única" —el crucificado de José de Arce que presidía ha permanecido durante este año en la Capilla de las Ánimas del primer templo asidonense.

De este modo, tras la eucaristía prevista este domingo a partir de las once de la mañana, que será oficiada por el prelado jerezano y con la que se pondrá punto y final al Año Jubilar en la Diócesis, la Hermandad de la Viga ha anunciado que la imagen de su crucificado será trasladada desde el presbiterio hasta su altar. La talla podrá ser llevada tanto por los hermanos de la corporación del Lunes Santo como del resto de fieles.

Una vez finalizado el traslado, la imagen estará expuesta en besapiés con carácter extraordinario hasta las dos de la tarde.