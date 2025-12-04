La Diócesis de Jerez clausura el Año Jubilar de la Esperanza con una eucaristía el día 28

La Diócesis de Jerez clausurará el Año Jubilar de la Esperanza con una eucaristía que se celebrará en la Catedral de Jerez el próximo día 28 de este mes de diciembre y que será oficiada por el obispo asidonense, José Rico Pavés, a partir de las once de la mañana. Por este motivo, y dada la excepcionalidad del Año Santo, el prelado ha decretado que se supriman todas las misas que se celebran en la jornada dominical entre las once de la mañana y la una de la tarde.

En la jornada del miércoles, Rico Pavés firmó un decreto con esta determinación para que toda la Iglesia jerezana celebre en el primer templo diocesano el cierre de este año jubilar que decretó el Papa Franciso el 9 de mayo de 2024 y que comenzó el 24 de diciembre. Mientras, en la Diócesis Asidonense se inició con una eucaristía que se desarrolló el 29 de diciembre en la Catedral y que estuvo precedida por una multitudinaria peregrinación de fieles que partió de la Parroquia de San Dionisio y en la que se portó al Crucificado de la Viga —por este motivo la talla se encuentra presidiendo el altar mayor durante este año—.

Durante este año, tres templos fueron declarados jubilares para ganar la indulgencia por el año santo. Estos eran, además de la Colegiata, el Santuario de San Juan Grande y el Hogar San Juan. Además, y por la celebración de este año jubilar, se amplió el número de misas que habitualmente se celebran en la Catedral.

Este Año Jubilar de la Esperanza ha coincidido en Jerez con otros años santos decretados. Así, durante este año se ha desarrollado el establecido por el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen, los 500 años de presencia de las hermanas de la Orden de los Mínimos en la ciudad, el quinto centenario de las Agustinas y el 150 aniversario de la fundación de las Hermanas de la Cruz.