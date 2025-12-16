Cambio de capataces en la Hermandad de la Oración en el Huerto

La Hermandad de la Oración en el Huerto ha anunciado los capataces de la cofradía tras la toma de posesión de su nueva junta de gobierno. De este modo, habrá cambios en los llamadores de ambos pasos.

De este modo, el nuevo capataz del misterio de Jesús Orante será Manuel Jesús Becerra Arana. Sustituirá en esta responsabilidad a Antonio Jaén Gómez, que ha estado al frente de esta cuadrilla desde 2024. También hay cambios en el palio de María Santísima de la Confortación. Ildefonso Oñate Benítez y Juan Pérez Aguirre se hacen con la responsabilidad de este paso, sustituyendo a Ildefonso Rubio, que fue designado también en 2024.

En un comunicado emitido por la corporación radicada en Santo Domingo, la cofradía ha querido agradecer el trabajo realizado en estos años tanto por Antonio Jaén como por Ildefonso Rubio. A ambos, les manifiesta su "más sincera gratitud por la entrega demostrada, por el empeño diario y por la altura humana y cristiana con la que han demostrado sus responsabilidades".

Por otro lado, la hermandad también ha dado a conocer a sus cargos de confianza. De este modo, Jose Carlos Gutiérrez Romero será el vestidor de las imágenes de la corporación penitencial. Mientras tanto, Cayetano Rodríguez Moreno será el diputado mayor de gobierno; Soledad Gil Caballero será la camarera del Dulce Nombre de Jesús; Alicia Franco y Ana María Bohórquez, las camareras de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto; y Teresa Ruiz y María José Caballero, camareras de María Santísima de la Confortación.