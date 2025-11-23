Manuel Cazalla toma posesión como hermano mayor de la Oración en el Huerto

En el transcurso de la eucaristía celebrada en la tarde del pasado sábado en el Convento de Santo Domingo, tomó posesión la nueva junta de gobierno de la Hermandad de la Oración en el Huerto que estará encabezada por Manuel Cazalla Palomino. Su candidatura fue la más votada en el cabildo de elecciones celebrado el pasado 24 de octubre.

Al término de la celebración, Manuel Ballesteros, como hermano mayor saliente, dirigió unas palabras de agradecimiento a su junta de gobierno, a los hermanos y a todos los colaboradores por el apoyo, la confianza y la dedicación mostrados durante los últimos cuatro años.

Acto seguido, tomó la palabra el nuevo máximo responsable de la corporación quien expresó su gratitud por la confianza recibida y reconociendo el trabajo desarrollado por la Junta saliente. Exhortó a la unidad, a la participación activa y al compromiso fraterno de todos los hermanos.

A la finalización del acto se celebró una convivencia en Los Claustros de Santo Domingo.

La candidatura encabezada por Manuel Cazalla fue la más votada en el cabildo de elecciones celebrado el pasado 24 de octubre. Así, de los 237 hermanos que votaron, fue respaldada por 143. Mientras tanto, 91 fueron al otro aspirante, Antonio Moreno, y hubo tres votos en blanco.