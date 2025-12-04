La Catedral acogerá el lunes la celebración de la Inmaculada, patrona de la Diócesis de Jerez

Como cada 8 de diciembre, la Iglesia jerezana celebrará en la Catedral de Jerez la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Diócesis de Jerez. La eucaristía, que comenzará a las once de la mañana, será oficiada por el obispo asidonense, José Rico Pavés.

A este oficio religioso está convocada toda la familia jerezana. Además, en el transcurso de esta se celebrará el acto de envío en misión de una familia a Australia.

Desde el Obispado se invita a vivir esta solemnidad al tratarse de "un momento especial para nuestra Iglesia local, ya que debemos aprovechar la oportunidad que la liturgia nos ofrece para unirnos como pueblo de Dios que peregrina en este territorio".

Una vez concluido el oficio religioso, la pastoral juvenil de la Diócesis tiene previsto celebrar una convivencia en el Beaterio.