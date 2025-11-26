Prestan juramento los nuevos arciprestes y delegados de la Diócesis de Jerez

Un instante del juramento de algunos de los nuevos arciprestes y delegados diocesanos en el Obispado.

En días pasados, los nuevos arciprestes y delegados diocesanos nombrados por el obispo de Jerez, José Rico Pavés, juraron sus cargos en el Palacio de Bertemati y en el Monasterio de la Cartuja de la Defensión.

El pasado 20 de noviembre, el prelado jerezano firmó un decreteo de reestructuación del mapa de la Iglesia jerezana reduciendo a tres los arciprestazgos en los que está dividida la ciudad —desparece el oeste cuyas parroquias se integran en los arciprestazgos de la zona norte, centro y sur—. Con posterioridad, Rico Pavés suscribió el resto de decretos con los que nombraba a los nuevos arciprestes tras las votaciones convocadas a mediados del pasado mes de septiembre.

De este modo, ya han tomado posesión el nuevo arcipreste de la zona norte, Federico Mantaras; el de la zona centro, Juan Jacinto del Castillo; y el de la zona sur, Jesús Castro. También lo han hecho otros arciprestes de la Diócesis, entre ellos Daniel Cárdenas (Grazalema-Ubrique), Jorge Raúl Cadaviz (Arcos), Ramón de los Santos Vázquez Clavijo (Zahara-Olvera), Antonio Sabido Salguero (El Puerto-Rota) y Diego González Pérez (Sanlúcar). Asimismo, está previsto que los tres arciprestes restantes que aún no han realizado este juramento lo hagan en el próximo encuentro del Colegio de Arciprestes, según informó el Obispado.

Además, también realizaron su profesión de fe y juramento de fidelidad el nuevo delegado diocesano para la Vida Consagrada, el dominico Juan Carlos González, que ya ocupó este puesto hasta 2022. Sustituye en esta responsabilidad al carmelita Alejandro Peñalta Mohedano, que a finales del pasado mes de octubre dejó de ser el prior de los Carmelitas en Jerez al ser destinado por la orden a la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque.

También juró su cargo el delegado diocesano para la Evangelización del Turismo, Javier Jiménez López de Eguileta, un departamento recientemente creado dentro del organigrama de la Iglesia jerezana.