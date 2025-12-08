Programa
María Santísima de la Concepción / Hermandad de las Viñas

Así están las dolorosas de Jerez en la festividad de la Inmaculada Concepción

Las imágenes son vestidas para la fiesta de la Purísima

La Catedral acoge la festividad de la Inmaculada Concepción

La festividad de la Inmaculada Concepción se vive en las hermandades con intensidad cada año. Para ello, en los días y semanas previos las dolorosas son vestidas para la ocasión donde el color celeste, en evocación de la Purísima, predomina.

Además, varias cofradías celebran sus cultos a su imagen mariana coincidiendo con esta celebración. Es el caso de las hermandades de la Exaltación (Las Viñas), Loreto y la Salud de San Rafael.

También es una jornada especial para la Hermandad del Perdón, pues está celebrando el 50 aniversario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, con un besamanos con carácter extraordinario de la talla.

María Santísima del Perpetuo Socorro
1/30 María Santísima del Perpetuo Socorro / Hermandad del Perdón
Reina de los Ángeles
2/30 Reina de los Ángeles / Hermandad de la Entrega
María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción
3/30 María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción / Hermandad de la Coronación
Angustia de María
4/30 Angustia de María / Hermandad de Pasión
María Santísima del Refugio
5/30 María Santísima del Refugio / Hermandad de la Paz de Fátima
Nuestra Señora del Socorro
6/30 Nuestra Señora del Socorro / Hermandad de la Viga
Nuestra Señora de los Remedios
7/30 Nuestra Señora de los Remedios / Hermandad del Amor
María Santísima de las Bienaventuranzas
8/30 María Santísima de las Bienaventuranzas / Hermandad de la Salvación
María Santísima del Desconsuelo
9/30 María Santísima del Desconsuelo / Hermandad de los Judíos de San Mateo
María Santísima de la O
10/30 María Santísima de la O / (Hermandad de la Defensión). Imagen de Jorge Bernal
María Santísima de las Aguas
11/30 María Santísima de las Aguas / Hermandad de la Salud de San Rafael
María Santísima de Gracia y Esperanza
12/30 María Santísima de Gracia y Esperanza / Hermandad de la Lanzada
María Santísima del Desamparo
13/30 María Santísima del Desamparo / Hermandad del Prendimiento
Nuestra Señora de las Lágrimas
14/30 Nuestra Señora de las Lágrimas / Hermandad de la Vera-Cruz
María Santísima del Consuelo
15/30 María Santísima del Consuelo / Hermandad del Consuelo
María Santísima de la Confortación
16/30 María Santísima de la Confortación / Fotografía de Mario Gómez (Hermandad de la Oración en el Huerto)
Nuestra Señora del Mayor Dolor
17/30 Nuestra Señora del Mayor Dolor / Hermandad del Mayor Dolor
María Santísima de la Trinidad
18/30 María Santísima de la Trinidad / Hermandad de Humildad y Paciencia
María Santísima de la Esperanza
19/30 María Santísima de la Esperanza / Hermandad de las Cinco Llagas
Nuestra Señora del Traspaso
20/30 Nuestra Señora del Traspaso / Hermandad del Nazareno
María Santísima de la Encarnación
21/30 María Santísima de la Encarnación / Hermandad del Santo Crucifijo)
Nuestra Señora de la Esperanza
22/30 Nuestra Señora de la Esperanza / Hermandad de la Yedra
Nuestra Señora de la Soledad
23/30 Nuestra Señora de la Soledad / Hermandad de la Soledad
Nuestra Señora del Encuentro
24/30 Nuestra Señora del Encuentro / Hermandad de la Misión Redentora
María Santísima del Silencio
25/30 María Santísima del Silencio / Hermandad de la Misión Redentora
María Santísima de la Concepción
26/30 María Santísima de la Concepción / Hermandad de las Viñas
Nuestra Señora de la Piedad
27/30 Nuestra Señora de la Piedad / (Hermandad de la Piedad). Imagen Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad)
Nuestra Señora de Loreto
28/30 Nuestra Señora de Loreto / Hermandad de Loreto
María Santísima del Patrocinio
29/30 María Santísima del Patrocinio / Hermandad de Santa Marta
Nuestra Señora del Rocío en sus Misterios Dolorosos (
30/30 Nuestra Señora del Rocío en sus Misterios Dolorosos ( / Agrupación Parroquial de Humildad (Barbadillo)

