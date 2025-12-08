Así están las dolorosas de Jerez en la festividad de la Inmaculada Concepción

La festividad de la Inmaculada Concepción se vive en las hermandades con intensidad cada año. Para ello, en los días y semanas previos las dolorosas son vestidas para la ocasión donde el color celeste, en evocación de la Purísima, predomina.

Además, varias cofradías celebran sus cultos a su imagen mariana coincidiendo con esta celebración. Es el caso de las hermandades de la Exaltación (Las Viñas), Loreto y la Salud de San Rafael.

También es una jornada especial para la Hermandad del Perdón, pues está celebrando el 50 aniversario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, con un besamanos con carácter extraordinario de la talla.