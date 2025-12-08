Así están las dolorosas de Jerez en la festividad de la Inmaculada Concepción

La festividad de la Inmaculada Concepción se vive en las hermandades con intensidad cada año. Para ello, en los días y semanas previos las dolorosas son vestidas para la ocasión donde el color celeste, en evocación de la Purísima, predomina.
Además, varias cofradías celebran sus cultos a su imagen mariana coincidiendo con esta celebración. Es el caso de las hermandades de la Exaltación (Las Viñas), Loreto y la Salud de San Rafael.
También es una jornada especial para la Hermandad del Perdón, pues está celebrando el 50 aniversario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, con un besamanos con carácter extraordinario de la talla.
1/30María Santísima del Perpetuo Socorro/Hermandad del Perdón
2/30Reina de los Ángeles/Hermandad de la Entrega
3/30María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción/Hermandad de la Coronación
4/30Angustia de María/Hermandad de Pasión
5/30María Santísima del Refugio/Hermandad de la Paz de Fátima
6/30Nuestra Señora del Socorro/Hermandad de la Viga
7/30Nuestra Señora de los Remedios/Hermandad del Amor
8/30María Santísima de las Bienaventuranzas/Hermandad de la Salvación
9/30María Santísima del Desconsuelo/Hermandad de los Judíos de San Mateo
10/30María Santísima de la O/(Hermandad de la Defensión). Imagen de Jorge Bernal
11/30María Santísima de las Aguas/Hermandad de la Salud de San Rafael
12/30María Santísima de Gracia y Esperanza/Hermandad de la Lanzada
13/30María Santísima del Desamparo/Hermandad del Prendimiento
14/30Nuestra Señora de las Lágrimas/Hermandad de la Vera-Cruz
15/30María Santísima del Consuelo/Hermandad del Consuelo
16/30María Santísima de la Confortación/Fotografía de Mario Gómez (Hermandad de la Oración en el Huerto)
17/30Nuestra Señora del Mayor Dolor/Hermandad del Mayor Dolor
18/30María Santísima de la Trinidad/Hermandad de Humildad y Paciencia
19/30María Santísima de la Esperanza/Hermandad de las Cinco Llagas
20/30Nuestra Señora del Traspaso/Hermandad del Nazareno
21/30María Santísima de la Encarnación/Hermandad del Santo Crucifijo)
22/30Nuestra Señora de la Esperanza/Hermandad de la Yedra
23/30Nuestra Señora de la Soledad/Hermandad de la Soledad
24/30Nuestra Señora del Encuentro/Hermandad de la Misión Redentora
25/30María Santísima del Silencio/Hermandad de la Misión Redentora
26/30María Santísima de la Concepción/Hermandad de las Viñas
27/30Nuestra Señora de la Piedad/(Hermandad de la Piedad). Imagen Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad)
28/30Nuestra Señora de Loreto/Hermandad de Loreto
29/30María Santísima del Patrocinio/Hermandad de Santa Marta
30/30Nuestra Señora del Rocío en sus Misterios Dolorosos (/Agrupación Parroquial de Humildad (Barbadillo)