La Catedral de Jerez acoge este sábado la ordenación de tres sacerdotes

La Catedral de Jerez acoge en la mañana de este sábado, a partir de las once de la mañana, la ordenació sacerdotal de tres nuevos presbíteros. Estos son Eduardo José Pérez Cebada, José María Pavón Maraver y Miguel Ángel Paredes Rojas. La celebración será presidida por el obispo de la Diócesos, José Rico Pavés.

Los tres aspirantes al sacerdocio culminan así sus años de formación en el Seminario y comenzarán su laboral pastoral al servicio de la Iglesia local de Asidonia Jerez.

En los días previos a su ordenación se realizó en el Palacio de Bertemati la profesión de fe y juramento de fidelidad, un acto que estuvo presidido por el prelado de la Diócesis, que estuvo acompañado por el secretario general canciller, Luis Salado, el rector del Seminario, Antonio Luis Sánchez, y el formador del Seminario, Juan Azcárate. En este acto, cada uno de ellos prometieron fidelidad, obediencia y celibato.

Tras la ordenación, a lo largo de los próximos días los nuevos sacerdotes oficiarán sus primeras misas. Miguel Ángel Paredes Rojas presidirá una eucaristía este sábado a partir de las siete de la tarde en la Parroquia de San Mateo. Mientras. José María Pavón Maraver dará su primera misa a las cinco y media de la tarde en la Basílica del Carmen. Y Eduardo José Pérez Cebada presidirá la eucaristía el martes 6 de enero a las siete y media de la tarde en la Parroquia de San Joaquín de El Puerto.