La Cena cede los candelabros de su misterio al Museo de Sevilla para su salida extraordinaria

La Hermandad de la Cena ha alcanzado un acuerdo de cesión con la del Museo de Sevilla para prestarles los cuatro candelabros guardabrisas de su paso de misterio para la salida extraordinaria que realizará la corporación hispalense a principios de noviembre. El acuerdo, que no es más que un contrato de comodato, se ha firmado este miércoles entre los máximos responsables de ambas corporaciones penitenciales, Manuel Muñoz Natera y Ángel Casal García, respectivamente, en la Parroquia de San Marcos.

La cofradía sevillana, que realiza su salida procesional en la jornada del Lunes Santo, al igual que La Cena, está conmemorando este año el 450 aniversario de su fundación y de la hechura de su imagen cristífera, el Crucificado de la Expiración. Así, entre los actos previstos, tiene prevista una salida extraordinaria con sus dos imágenes titulares en un mismo paso conformando una estampa que evoca el 'Stabat Mater' —la Virgen a pie de la cruz—, una estampa que ya mostró esta corporación sevillana hasta principios del pasado siglo y que ahora se pretende recuperar para esta ocasión especial.

Sin embargo, los guardabrisas que tiene el paso sevillano no permiten que pueda montarse esta estampa, de ahí que a principios de junio solicitara a la Hermandad de la Cena el préstamo de los cuatros candelabros de su misterio. De este modo, estos guardabrisas, que es uno de los elementos más característicos de las andas de La Cena jerezana, volverán a verse en Sevilla más de 50 años después.

Hay que tener en cuenta que el paso de misterio de La Cena es obra del insigne Castillo Lastrucci, que lo realizó para la Hermandad del Cristo de la Expiración (El Cachorro). Sin embargo, en la década de los 70 fue adquirido por la corporación radicada en San Marcos, permaneciendo en Jerez desde entonces.

La Hermandad del Museo realizará una salida extraordinaria los días 7 y 8 de noviembre. En la jornada del viernes irá a la Catedral sevillana, donde permanecerá hasta el día siguiente donde regresará a su sede canónica tras una eucaristía en el primer templo de la archidiócesis hispalense.