Continuidad en la Hermandad de la Cena

La Hermandad de la Cena ha dado a conocer varios nombramientos de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa de 2026. La corporación no realizará variaciones tanto en el acompañamiento musical como en la dirección de sus dos pasos en la calle.

En cuanto a las bandas de música que acompañarán a la cofradía, tras el misterio de la Sagrada Cena irá un año más la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Estrella, de Dos Hermanas, ratificándose así el acuerdo por cuatro años que se firmó el pasado año. De este modo, la corporación radicada en la Parroquia de San Marcos mantiene un vínculo histórico con esta agrupación que tocó por primera vez tras el Señor de la Cena en la Semana Santa de 2021.

También han pasado más de 10 años desde que la Banda del Nazareno tocó por primera vez tras el palio de María Santísima de la Paz y Concordia. Y sus sones seguirán tocando tras esta dolorosa del Lunes Santo al confirmarse el acuerdo suscrito también meses atrás tras renovarse la junta de gobierno.

En cuanto a la dirección de estos pasos, Martín Gómez continuará siendo el capataz general de la cofradía, un puesto en el que lleva desde 1984.

Por otro lado, la cofradía también ha decidido el nombramiento de Leonardo Nazareno Navarrete como diputado mayor de gobierno y a Antonio Torrent Pazos como jefe de seguridad de la hermandad.

Asimismo, la corporación ha anunciado que el dominico Martín Alexis González será el predicador del quinario dedicado a sus titulares.