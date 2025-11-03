La Centuria Romana de la Macarena volverá a acompañar al Transporte en 2026

La Hermandad del Transporte ha anunciado la renovación del acuerdo con las dos bandas que durante la pasada Semana Santa acompañaron al paso de misterio de Jesús de la Misericordia en su recorrido penitencial. De esta forma, de cara a la Semana Santa de 2026, la cofradía mercedaria seguirá contando con la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena, y con la Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas.

Al igual que en años anteriores, la Centuria Romana de la Macarena acompañará al Señor del Consuelo desde la salida hasta la Santa Iglesia Catedral. Desde la hermandad, se ha reconocido que "estamos deseando volver a escuchar las marchas “Consuelo” y “Desprecio” con vuestros característicos sones macarenos".

Por su parte, la Banda de la Presentación al Pueblo se incorporará desde la Santa Iglesia Catedral hasta la recogida de la cofradía en la Basílica de la Merced. "Volveremos a disfrutar con vuestros sones por las estrecheces de Carpintería Baja y Tornería. La Calle Merced esperará con ansias, el regreso del que es Consuelo del mundo con su marcha 'En tu silencio'", han admitido en un comunicado.

La Hermandad del Transporte ha agradecido además el trabajo de la Junta directiva" para conseguir contar con "estas dos grandes formaciones musicales, que han ofrecido facilidades para alcanzar el acuerdo de renovación, fruto sin duda del interés mutuo por todas las partes".