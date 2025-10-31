Un intenso mes de noviembre en la Hermandad de la Piedad

El Cristo del Calvario, en el interior de la Parroquia de Santiago, durante un viacrucis celebrado en la Cuaresma de 2024.

La Hermandad de la Piedad ha decidido potenciar sus celebraciones religiosas en el mes de noviembre. Para ello, tiene previsto celebrar el besapiés del Cristo del Calvario, el crucificado que también es titular de la corporación del Sábado Santo, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos y prevé celebrar por primera vez un triduo de ánimas, que coincidirá con el aniversario fundacional de la cofradía.

De este modo, para este sábado día 1 se celebrará un besapiés con la imagen del Santísimo Cristo del Calvario. Este acto piadoso se desarrollará en la Real Capilla del Calvario desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde. A su término se celebrará una eucaristía que será oficiada por Juan Celio Jacinto del Castillo, párroco de Santiago y director espiritual de la corporación penitencial.

Tradicionalmente, el besapiés al Crucificado del Calvario se ha venido celebrando durante el segundo domingo de Cuaresma, pero la Hermandad del Sábado Santo ha decidido pasarlo a la festividad de Todos los Santos. No obstante, la corporación mantiene en las semanas previas a Semana Santa el viacrucis que realiza con esta imagen datada a finales del siglo XVII por los alrededores de la Real Capilla del Calvario. Tampoco habrá cambios en los cultos al Cristo Yacente y el triduo a la Señora de la Piedad durante la Cuaresma.

Por otro lado, la corporación que cierra el Sábado Santo jerezano ha decidido también reforzar sus celebraciones religiosas en noviembre con la celebración por primera vez de un triduo dedicado a las ánimas benditas con el objetivo de "revitalizar y dar la importancia que para los cristianos y cofrades tiene" este mes. Para ello, estos cultos se celebrarán los días 11, 12 y 13 de noviembre, que también serán oficiados por Juan Celio Jacinto del Castillo.

Durante este triduo se celebrará, además, el aniversario fundacional de la Hermandad (sus primeras reglas se aprobaron un 11 de noviembre de 1547) y la misa en sufragio por los hermanos difuntos (será el domingo 13).