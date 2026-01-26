Histórico concierto de la Agrupación Musical de la Clemencia en la Hermandad de los Gitanos de Sevilla

La Agrupación Musical de la Clemencia protagonizó en la noche del sábado un concierto en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud de Sevilla, el templo donde tiene su sede canónica la Hermandad de los Gitanos. Los aficionados la música cofrade pudieron disfrutar del repetorio intrepreteado en noche que fue calificada de "intensa y emocionante" por la agrupación jerezana.

Así, se tocaron composiciones tales como 'Tu mirada de clemencia' 'Salud y Esperanza nuestra'; de Juan Manuel Carmona Suárez; 'En el reino del Padre' y 'El amor de una Madre', de Alegrando Fargas; 'Señor de San Román', de Emilio Muñoz Serna; 'Señor de Pasión', de Óscar Javier Ruiz; y 'La noche de Getsemaní' y 'En manos del Maestro', de Víctor Soto.

A través de redes sociales, la agrupación de La Clemencia ha querido agradecer a la Hermandad de los Gitanos por la "cariñosa" acogida dado que "son muchos los lazos y vínculos que nos unen". También el grupo tuvo palabras para la Hermandad de la Clemencia por su asistencia al concierto, "reconociendo así el trabajo y esfuerzo realizado día tras día para dar lo mejor de los nostros". La agrupación no dudó en calificar de un "sueño" este concierto dado a los pies de una de las imágenes de mayor devoción de Sevilla.

Este no es el único concierto anunciado por la agrupación jerezana en Sevilla. Precisamente, este sábado está prevista su presencia en un certamen de bandas organizado por la Hermandad de la Paz que se celebrará desde mediodía en los jardines de la Parroquia de San Sebastián. Junto a La Clemencia estará la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena, la Agrupación Musical Juvenil de la Hermandad de San Benito, la Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla, la Sección Musical de los Gitanos, la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores de San Fernando y la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Encarnación de la Hermandad de San Benito.