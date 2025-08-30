El Consuelo renueva con la banda de Consolación de Huelva

El palio del Consuelo, saliendo de la Parroquia de las Viñas el pasado Miércoles Santo.

La Hermandad del Consuelo ha renovado el acuerdo con la Banda de Música Nuestra Madre de la Consolación de Huelva para que acompañe musicalmente a su dolorosa en la salida procesional del Miércoles Santo.

De este modo, se mantiene el vínculo de la cofradía del Pelirón con este grupo que se estrenó con esta hermandad en la Semana Santa de 2024, aunque en aquella ocasión no pudo debutar debido a la suspensión de la salida procesional por la lluvia.

La firma del acuerdo se ha suscrito en estos días que la hermandad ha celebrado su verbena en las pistas deportivas del Pelirón.

La cofradía ha destacado que la banda onubense ha colaborado con la denominada Operación Ladrillo, la iniciativa que la hermandad está realizando para recaudar fondos que se destinarán a la construcción de su futura capilla en la calle Bruselas, un importante proyecto que ya cuenta con la licencia de obras del Ayuntamiento.