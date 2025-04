El costal sevillano avanza en Jerez

Desde hace varias décadas, el costal se ha convertido en un recurso más, a la hora de cargar, de la Semana Santa de Jerez. Su presencia o no en las cofradías jerezanas se debe mayormente al capataz designado para llevar los pasos, si bien es verdad que también existen otros condicionantes. Es decir, estadísticamente, la presencia de determinados nombres hace que algunas hermandades apuesten o no por esta manera de cargar, vinculada por excelencia a la ciudad de Sevilla. No obstante, esta afirmación no se puede generalizar, pues hay hermandades en Jerez que en los últimos años han apostado por este modelo, independientemente de quien maneje el martillo.

Un ejemplo claro de ello es la figura de Ezequiel Simancas, un capataz jerezano que defiende a ultranza este modelo, como así hace patente en cada uno de los martillos que ha cogido. Este año lo hará en Pasión y en el palio de la Virgen del Refugio de la Hermandad de la Sed, que por cierto se estrena con costal. En años anteriores, su paso por determinadas hermandades también ha sido sinónimo de salida con costal, algo que ha ocurrido en cofradías como Humildad y Paciencia (2016 y 2017) o la Nuestra Señora del Loreto (2018).

Lo mismo ocurre con la persona de Eduardo Biedma, que este año se estrena en la Hermandad del Loreto, sucediendo curiosamente a Ezequiel Simancas, pero que también abandera el costal en los otros tres pasos que saca a la calle: La Clemencia, el palio de Las Lágrimas de la Vera Cruz, y la Sagrada Mortaja. En este mismo grupo podemos encontrar a Manuel Jesús Elena, que lleva costal en la Virgen de la O, la Esperanza de San Francisco y la Piedad, donde este año se cargará por primera vez con él.

En la Semana Santa de 2025 procesionarán por las calles de Jerez un total de 17 pasos cargados con costal, es decir, el 23,5% del total. La cifra pone de manifiesto que la molía sigue siendo el recurso más utilizado en la ciudad, y que su presencia anual va oscilando en función de las directrices anteriormente comentadas.

De cualquier forma, en apenas diez años se ha producido un ascenso de este modelo en las cofradías jerezanas. Si echamos la vista atrás, en 2015, el número de pasos que salían cargados con costal era de 10, lo que quiere decir que en una década la cifra ha aumentado ligeramente, toda vez que del 15% que existía hace diez años, se ha pasado a casi el 24.

No hay que olvidar tampoco que entonces procesionaban desde el Sábado de Pasión al Domingo de Resurrección en Jerez era de 67, mientras que ahora la cifra es de 72, es decir, cinco más.

La realidad es que este año tres nuevas hermandades incorporan costal a sus pasos, la Paz de Fátima, cuya titular, la Virgen del Refugio irá cargada con él, la Hermandad de la Candelaria, donde María Santísima de la Candelaria, también estrena costal, y La Piedad. Curiosamente las tres, algo que corrobora la teoría, han cambiado de capataz para este año.

Pero además, la Semana Santa de Jerez cuenta con otras cofradías que apuestan por este modelo, concretamente hermandades como la Entrega, Pasión, la Sed, la Defensión (María Santísima de la O), Vera-Cruz (sus dos pasos), Oración en el Huerto (Virgen de la Confortación); Mayor Dolor (Virgen del Mayor Dolor); Las Cinco Llagas (María Santísima de la Esperanza); Hermandad de la Lanzada; Hermandad del Loreto, La Sacramental, La Clemencia (sus dos pasos); Sagrada Mortaja, y La Piedad (Nuestra Señora de la Piedad).

De ellas, algunas han defendido desde el primer momento el costal, como ha ocurrido con la Hermandad de Pasión, pero especialmente la Hermandad de La Clemencia, sin duda, una de las más firmes defensoras de este modelo desde su creación. Allí, la figura del añorado Selu Dormido resultó fundamental a la hora de inculcar esta manera de cargar entre sus hermanos, llegando incluso a extrapolarlo a otras hermandades, como ocurrió en 2001 con la Hermandad del Loreto, experiencia que, por contra, sólo duró un año.

Lo cierto es que la Clemencia ha defendido siempre esa ‘sevillanía’ a la hora de cargar, pues desde 1999, cuando pisó por primera vez Carrera Oficial, ha llevado este modelo. Es más, con anterioridad y durante el tiempo que fue agrupación, también sacó al Señor y a Madre de la Iglesia con costal.

Dentro de este apartado encontramos también a la Virgen de la O, que acumula ya casi veinte años, dieciocho en concreto, cargando con costal, pues lo hace desde 2007.

La molía

En el caso contrario encontramos la molía o collera, el modelo tradicional de carga en la Semana Santa de Jerez.

A día de hoy, son 55 los pasos que salen a la calle en la ciudad cargados de esta forma, la manera por excelencia, al margen de las horquillas que mantienen El Cristo y El Nazareno, y la carga a hombros de Amor y Sacrificio.

Con estas cifras, comprobamos que la molía sigue siendo un fuedo inexpugnable en nuestra Semana Santa, si bien es cierto que de seguir esta evolución, la continuidad de la molía podría correr cierto peligro.

Pero suposiciones al margen, la realidad es que la defensa de la molía es una bandera que enarbolan también capataces de gran relevancia en la actualidad como suele ser Martín Gómez, Jesús Sánchez Linero o Manuel Monje ‘Pau’.

Otros, en cambio, como es el caso de Tomás Sampalo, alterna costal y molía, ya que apuesta por el costal en La Entrega mientras que usa molía en la Virgen de los Dolores de Las Tres Caídas y en la Esperanza de la Yedra.