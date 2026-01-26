El Cristo del Amor será repuesto al culto el próximo 1 de febrero tras su restauración

El próximo 1 de febrero se restablecerá al culto otra de las imágenes cristíferas que ha estado en restauración durante los últimos meses. Así, si este día 25 ha vuelto a ser venerado el Señor de la Vía Crucis, de la Hermandad de las Cinco Llagas, en próximos días lo hará el Santísimo Cristo del Amor, otra de las obras pasionales de Ramón Chaveli en Jerez.

El crucificado ha sido restaurado en los últimos meses por la jerezana Paz Barbero (los trabajos se iniciaron a finales del mes de julio). La talla, por tanto, volverá a ser venerada en el Convento de Santa María de Gracia, templo en el que se encuentran los titulares de la corporación penitencial del Martes Santo.

La Hermandad del Amor ha comunicado que, "tras una larga espera, este regreso supone un acontecimiento de especial relevancia para nuestra hermandad y para todos aquellos que profesan su fe y devoción al Santísimo Cristo del Amor".