La Hermandad de la Sed regresa a su parroquia

La Hermandad de la Sed ha regresado en la noche de este sábado a su parroquia en Puertas del Sur tras permanecer durante un año y casi tres meses en San Miguel. Durante este tiempo, se han ejecutado las obras de ampliación de este templo situado en Puertas del Sur que es la sede canónica de la corporación del Lunes Santo.

Tras una misa de acción de gracias, que fue oficiada por el párroco de San Miguel, Luis Piñero, la corporación emprendió el camino de regreso portando a sus imágenes en sendas parihuelas. El Crucificado de la Sed iba sobre unas andas que la hermandad ha adquirido. Mientras, María Santísima del Amparo iba bajo un palio cedido por la Hermandad de las Viñas, que suele utilizar en el rosario de la aurora que todos los años realiza cada 8 de diciembre con su dolorosa de la Concepción Coronada.

Inicialmente, este traslado iba a celebrarse este domingo, pero se optó por adelantarlo debido a la previsión de lluvia durante la jornada. De este modo se realizó por recorrido más corto para llegar a Puertas del Sur desde el céntrico templo en el que la cofradía y la comunidad parroquial de la Sed han estado durante el tiempo que se han desarrollado las obras.

En los días previos hubo cierta polémica con el acompañamiento musical que iba a llevar la Virgen del Amparo, no así como el Crucificado que corrió a cargo del grupo jerezano Quinteto Passion. Aunque fue autorizado en un principio por la Delegación Diocesana de Hermandades, con posterioridad matizó el permiso alegando que este no podía estar conformado por más de cinco músicos dado que se había producido un "error interno" en la comunicación del beneplácito diocesano. Previamente, la hermandad había anunciado que este estaría acompañado por un grupo de 10 o 15 integrantes de la Banda de Música de Arahal. Finalmente, este grupo no pudo participar puesto que tenía un compromiso previo en Córdoba, aunque el cortejo sí llevó acompañamiento musical, que fue a cargo del Quinteto de Metales Mirabrass, de Sanlúcar. —la primera marcha en la calle fue recibida, por cierto, con aplausos entre los presentes en la plaza de la Iglesia de San Miguel—.

María Santísima del Amparo, bajo palio / Manuel Aranda

Ahora bien, la hermandad regresa a un templo que aún tiene que ser consagrado tras sus obras de ampliación. Inicialmente, este oficio religioso iba a celebrarse el próximo domingo 1 de febrero. Sin embargo, el pasado viernes el Obispado de Jerez anunció que se posponía por "cuestiones de agenda". No obstante, el prelado asidonense, José Rico Pavés, tenga culto de cara a la Cuaresma. De hecho, la actividad parroquial, como las catequesis, se prevén retomar en las nuevas dependencias a principios del próximo mes de febrero.