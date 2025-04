La crónica del Sábado Santo: una jornada de estampas singulares y un susto

Este Sábado Santo fue una jornada tranquila en lo meteorológico; sin embargo se tornó complicada para una cofradía especialmente. Las previsiones apuntaban a que, aunque ventosa y fría, sería un día en el que no habría que mirar mucho a los partes. Por ello, sorprendió que Santa Marta, la primera que tenía previsto poner su cruz de guía en la calle, solicitara retrasar media hora su salida. El motivo dado por la Unión de Hermandades es que la corporación radicada en el barrio de San Mateo quería esperar unos minutos puesto que en la provincia de Huelva había ligeros chubascos.

De este modo, no fue hasta las cuatro de la tarde cuando la cofradía inició su camino de ida a la carrera oficial con el compromiso de acelerar su ritmo para estar a tiempo en los controles horarios y, de este modo, no interferir en el resto de las cofradías. Sin embargo, minutos después, cuando su misterio se encontraba por la plaza Peones tuvo un percance. En una levantá' del paso de misterio falló la sujeción de la parte trasera de las andas que soportan la talla del Cristo de la Caridad. Fue un susto y no hubo que lamentar más daños, al menos de manera visible. Unos hermanos de la cofradía se subieron al misterio y volvieron a sujetarlo, por lo que la cofradía pudo continuar su discurrir hacia carrera oficial. Pero esto, sumado a la media hora solicitada previamente, el retraso ya era inevitable.

Tras esto, la Unión de Hermandades anunciaba que se había decidido un cambio de orden en el paso de las hermandades por carrera oficial. De este modo, la Piedad pasaba a ser la tercera de la jornada y a Santa Marta le correspondería cerrar el paso obligado por el retraso acumulado. Sin embargo, a la corporación de San Mateo, que ya estuvo parada entre Plateros y Peones mientras solventó el problema del misterio, tuvo que pararse nuevamente en Tornería en torno a 45 minutos al tener que dejar pasar al cortejo de la Piedad.

Pero los problemas no acabaron ahí para esta cofradía. Esta debería haber accedido a carrera oficial justo detrás de la banda que acompaña al palio del palio del Santo Entierro. Sin embargo, se produjo una enorme distancia entre ambas cofradías motivado porque Santa Marta tuvo que ralentizar su paso ante el elevado número de personas que se habían colocado en torno a la Banda del Rosario de Cádiz, que este año volvió a acompañarle. El Ayuntamiento de Jerez informó a Diario de Jerez de que la Policía tuvo que intervenir para evitar que fueran a más las aglomeraciones en torno a este grupo que ha alcanzado una enorme popularidad en los últimos años entre los aficionados a la música cofrade.

El Duelo de la Piedad. / Manuel Aranda

Pero todo antes que esto ocurriera, se pudieron ver estampas muy singulares y de alto valor plástico que contribuyen a engrandecer una jornada 'joven', cofradieramente hablando, aunque ya hubiera procesiones hasta principios de la década de los ochenta, y que necesitaba de otro pleno de hermandades en la calle tras un 2024 donde se quedó a la mitad por la maldita lluvia. Así, fue destacable ver a Santa Marta con una singular estampa en su misterio del traslado al sepulcro donde la mayoría de las imágenes femeninas del conjunto procesionaron veladas. Y también es importante destacar el gesto que tuvo la cofradía con sus corporaciones vecinas de los Judíos de San Mateo y del Amor, a los que invitó a que formaran parte de su cortejo vistiendo sus túnicas.

Y también fue singular ver al Cristo de las Almas, de la Hermandad Sacramental de Santiago que llevaba por primera vez un paño de pureza en color rojo cardenalicio sobre un tul de hojillas de oro y un cíngulo de oro, un detalle que realza a este crucificado del siglo XVIII. Un detalle, al Señor, tanto a su salida como a su recogida, no se le tocó la Marcha Real, sino un toque de oración por las ánimas del purgatorio.

El conjunto de la Sagrada Mortaja. / Manuel Aranda

Tampoco se podía olvidar la nueva 'estética' musical de la Mortaja, con una banda de música tras su enorme paso de misterio —la Banda de Música de Albaida del Aljarafe—. Fue un repertorio de marchas fúnebres de corte clásico para una cofradía que, con la llegada de la noche, aún gusta más, unas composiciones musicales que se alternaron con las voces de un coro.

Y ya en la Magna Mariana se pudo ver la nueva disposición del Duelo de la Hermandad de la Piedad y en este Sábado Santo se pudo ver de nuevo con unas imágenes secundarias arropando aún más a Nuestra Señora de la Piedad, tal y como puede verse habitualmente en su capilla del Calvario. Sin duda, un acierto para una cofradía que suele poner el broche de oro antes de celebrar la Pascua de Resurrección.