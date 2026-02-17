Seis pasacalles con bandas y agrupaciones musicales durante esta Cuaresma en Jerez

Seis pasacalles con bandas de cornetas y agrupaciones musicales conforman este año el programa de Cuaresma Spe Lucis que cada año organiza el Ayuntamiento de Jerez. Según el programa confeccionado por la Delegación de Cultura, habrá al menos uno durante los próximos cinco fines de semana previos a la Semana de Pasión.

El primero será la reconocida Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como la de Las Cigarreras, que hará un pasacalles el próximo sábado a partir de las siete de la tarde. Partirá del bulevar de la calle Sevilla para iniciar un recorrido que tomará por Guadalete, Ponce, Porvera Larga y plaza del Arenal para luego regresar por Corredera Plaza Esteve y Honda hasta acabar en la Alameda Cristina.

Mientras tanto, para el fin de semana del Día de Andalucía hay previstos dos pasacalles. El primero será el viernes 27 por parte de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de Cádiz y que partirá del Gallo Azul a las seis y cuarto de la tarde. Este concluirá junto a la Capilla de San Juan de Letrán donde dará un concierto con motivo del pregón y de la presentación del cartel del grupo joven de la Hermandad del Nazareno previsto para ese día.

Al día siguiente, Día de Andalucía, le tocará turno a los jerezanos de la Agrupación Musical San Juan, que desde las siete de la tarde recorrerán las calles de la ciudad partiendo del Bulevar de la calle Sevilla y concluyendo en la Plaza Plateros.

Para el sábado 7 de marzo, el pasacalles cofrade correrá a cargo de la Agrupación Musical de La Clemencia. También partirá del Bulevar de la calle Sevilla a partir de las siete de la tarde.

Por su parte, en la mañana del 15 de marzo habrá una doble cita con la conocida Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla. Por un lado, a partir de las once de la amañana iniciará un pasacalles que partirá del Bulevar de la calle Sevilla y que recorrerá varias calles del centro hasta llegar al Teatro Villamarta, donde dará un año más un concierto organizado por la Hermandad de las Viñas. En este acto se presentará también el cartel que edita la corporación de la Exaltación.

Y el último de los pasacalles incluidos en el programa de Cuaresma es el de la Banda de Cornetas y Tambores Caridad, de Jerez, que será en la tarde del sábado día 21 a partir de las siete de la tarde. Al igual que los anteriores, partirá del Bulevar de la Calle Sevilla.

No obstante, es previsible que este número se incremente con más pasacalles, aunque organizados por las hermandades como actos previos a la presentación de carteles u otro tipo de actos previstos durante esta Cuaresma.